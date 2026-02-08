Judicial

Un menor de edad entre las víctimas de los bombardeos en el Catatumbo

Así lo señaló el Instituto de Medicina Legal en un informe preliminar.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
8 de febrero de 2026, 3:43 p. m.
El pasado 4 de febrero la Segunda División del Ejército adelantó un operativo en contra de las estructuras del ELN que delinquen en el Catatumbo.
El pasado 4 de febrero la Segunda División del Ejército adelantó un operativo en contra de las estructuras del ELN que delinquen en el Catatumbo. Foto: Ejército Nacional

Después de los bombardeos registrados el pasado 4 de febrero en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, el Instituto de Medicina Legal entregó un informe preliminar sobre los cuerpos de las siete personas que fallecieron en medio de los operativos militares.

Según la Dirección Seccional de Norte de Santander, entre los cuerpos se encuentra el de un menor de edad.

“A la fecha, se han identificado 5 cuerpos, que ya fueron entregados a sus familiares. Uno de ellos corresponde a un menor de edad”, señaló el Instituto de Medicina Legal mediante un comunicado.

Según la información preliminar, las siete víctimas son tres mujeres y cuatro hombres.

Nación

Aparece video que muestra la emotiva despedida que tuvo una mujer con su hijo antes de morir en accidente de Satena

Nación

Dos subintendentes de la Policía fueron asesinados en Anorí, Antioquia. Estas son las principales hipótesis

Nación

Video muestra cuando mujer cayó desde una lancha en San Andrés: quedó gravemente herida y su hermano pide ayuda

Nación

Autoridades rescataron menor de 3 años que habría sido abandonada en vivienda del norte de Bogotá

Nación

Víctimas piden abrir incidente de verificación del régimen de condicionalidad al secretariado de las Farc por incumplimientos

Armenia

Yenny Trujillo pone la salud en el centro de su campaña a la Cámara por el Quindío: “Hay que aplicarle mano fuerte a las EPS”

Nación

Fallo ordena regresarle a la familia del “Ñeñe” Hernández multimillonarios bienes y empresas

Cúcuta

Avioneta de Satena con destino a Tibú tuvo que devolverse de inmediato a Cúcuta tras los bombardeos en el Catatumbo

Nación

Tras reunión Petro-Trump, Fuerzas Militares lanzan bombardeo contra ELN y disidencias en la frontera con Venezuela; van varios muertos

Cúcuta

Se conoce la principal hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

Violencia en el Catatumbo afecta a miles de familias: acciones humanitarias se han convertido en una luz de esperanza

SEMANA confirmó que en la madrugada del pasado 4 de febrero se adelantó un fuerte operativo militar en contra de las estructuras de la guerrilla del ELN que delinquen en esa zona.

En la operación de alta precisión adelantada en los municipios de El Tarra y Tibú, las tropas del Ejército Nacional reportaron la “neutralización de siete sujetos” y la captura de uno más, señalados como presuntos integrantes del ELN.

La operación es ejecutada por unidades de la Segunda División del Ejército, la Fuerza de Despliegue Rápido de Aviación del Ejército, y se realiza de manera conjunta y coordinada con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

“No requerimos pocillos”: personero del Catatumbo arremetió contra el Ejército por compras con dineros de la crisis humanitaria

De acuerdo con el reporte oficial, los soldados en terreno continúan desarrollando acciones ofensivas en la zona como parte de las operaciones contra estructuras armadas ilegales que delinquen en esta región del país.

Durante el desarrollo de la operación militar, las autoridades informaron la incautación de abundante material de guerra. Entre los elementos hallados se encuentran armas largas y cortas, municiones de diferentes calibres y artefactos explosivos improvisados.

No
El ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo. Foto: No

Igualmente, se reportó la destrucción de drones y la incautación de granadas que, según la información entregada, habían sido adaptadas para ser utilizadas en aeronaves no tripuladas.

Esta región fronteriza —según señalan fuentes— ha fortalecido en los últimos meses el tráfico de droga, contrabando y personas.

Salud Hernández-Mora se entrevistó con dos guerrilleros del ELN en manos de las disidencias en el Catatumbo: “Esta guerra es innecesaria”

Debido a esto, el ELN ha aumentado sistemáticamente sus ataques en contra de la población civil, instalaciones de la Fuerza Pública y otros grupos ilegales que están en la región.

La situación ha generado un desplazamiento masivo de personas, generando una crisis humanitaria que ha llevado a la Personería y la Defensoría del Pueblo a pedir atención, ayuda y protección del Gobierno.

Más de Nación

Unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3.

Un menor de edad entre las víctimas de los bombardeos en el Catatumbo

Estas son las imágenes que muestran la forma en la que se despidieron los dos antes del trágico accidente.

Aparece video que muestra la emotiva despedida que tuvo una mujer con su hijo antes de morir en accidente de Satena

Dos subintendentes de la Policía Nacional fueron asesinados en el municipio de Anorí, Antioquia.

Dos subintendentes de la Policía fueron asesinados en Anorí, Antioquia. Estas son las principales hipótesis

Este es el momento exacto en el que la mujer cayó al suelo.

Video muestra cuando mujer cayó desde una lancha en San Andrés: quedó gravemente herida y su hermano pide ayuda

La Policía rescató una menor de edad que se encontraba sola en una vivienda de la localidad de Usaquén.

Autoridades rescataron menor de 3 años que habría sido abandonada en vivienda del norte de Bogotá

La JEP dictará sentencia a los miembros del secretariado de las extintas Farc por los crimenes cometidos. Foto :Colprensa

Víctimas piden abrir incidente de verificación del régimen de condicionalidad al secretariado de las Farc por incumplimientos

Yenny Trujillo, candidata a la Cámara de Representantes por Quindío

Yenny Trujillo pone la salud en el centro de su campaña a la Cámara por el Quindío: “Hay que aplicarle mano fuerte a las EPS”

Ñeñe Hernández

Fallo ordena regresarle a la familia del “Ñeñe” Hernández multimillonarios bienes y empresas

La organización criminal de los Pachenca tenía alianzas con integrantes del Ejército para el tráfico de municiones y armas de uso privado de las FF. MM.

Quieren paz, pero gobiernan con fusiles: el verdadero rostro de las Autodefensas Conquistadoras

Semana revela imágenes de la zona donde fueron bombardeados integrantes del ELN en Norte de Santander.

Así vivían los guerrilleros del ELN bombardeados por orden del presidente Petro. Detectaron búnker y cumbres criminales

Noticias Destacadas