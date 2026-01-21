“Lo que necesita el campesino es que haya reforma de los cultivos ilícitos (...) ninguno de ellos requiere pocillos y gorras para que llegue la paz en el territorio”, así reaccionó el personero de Ocaña, Norte de Santander, Jorge Bohórquez, al informe revelado por SEMANA en donde se evidenció que el Ejército gastó más de 1.200 millones de pesos en la compra de pocillos, camisetas, gorras, material para estampados, entre otros, con los dineros de la conmoción interior.

“Lo que necesita el campesino es que haya realmente una reforma frente a los cultivos de uso ilícito, que al campesino se le ayude, que el gobierno nacional genere ayudas en materia agrícola, que los insumos que están necesitando los campesinos para cultivar cebolla, tomate, todo el tema de café, pues sean a un precio acorde a la realidad estructural del departamento de la subregión Catatumbo y ninguno de ellos requiere temas de gorras y pocillos para que se llegue la paz al territorio”, señaló el personero.

Así mismo, indicó el personero que las políticas sociales y la paz total del presidente Gustavo Petro fueron un fracaso para el Catatumbo.

Estos son los pocillos que compró el Ejército para regalar a la población por la crisis humanitaria en el Catatumbo, en Norte de Santander. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Explicó que durante el actual gobierno, la guerra se recrudeció en la región y no se dieron garantías de seguridad para los pobladores y prueba de ello es la crisis humanitaria de hace un año y la cual aún persiste.

“El Catatumbo es una zona de guerra”, indicó Bohórquez, al manifestar que se mantienen los hechos violentos generados por las disidencias de las Farc y el ELN.

De igual manera reconoció que los dineros de la conmoción interior que decretó el gobierno no se han visto investidos en el Catatumbo como se había anunciado.

Ejército gastó más de $1.200 millones en pocillos y gorras para el Catatumbo Foto: Ejército gastó más de $1.200 millones en pocillos y gorras para el Catatumbo

“Realmente lo que necesitamos es una inversión social, una inversión en materia de carreteables, en mejoramiento estructural, en la tecnificación del campo para que el campesino pueda generar y volver a esos productos de pancoger, a esos cultivos de manera lícita y poco a poco se vaya sustituyendo esos cultivos de uso ilícito que hoy predominan en toda la subregión Catatumbo”, añadió el Personero Bohórquez.