Nación

“No requerimos pocillos”: personero del Catatumbo arremetió contra el Ejército por compras con dineros de la crisis humanitaria

SEMANA reveló cómo la institución militar gastó más de 1.200 millones de pesos en pocillos, camisetas, gorras y otros elementos de oficina en medio de la crisis humanitaria de la región.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 11:06 p. m.
Jorge Bohórquez personero de Ocaña
Jorge Bohórquez personero de Ocaña Foto: Personería de Ocaña

“Lo que necesita el campesino es que haya reforma de los cultivos ilícitos (...) ninguno de ellos requiere pocillos y gorras para que llegue la paz en el territorio”, así reaccionó el personero de Ocaña, Norte de Santander, Jorge Bohórquez, al informe revelado por SEMANA en donde se evidenció que el Ejército gastó más de 1.200 millones de pesos en la compra de pocillos, camisetas, gorras, material para estampados, entre otros, con los dineros de la conmoción interior.

“Lo que necesita el campesino es que haya realmente una reforma frente a los cultivos de uso ilícito, que al campesino se le ayude, que el gobierno nacional genere ayudas en materia agrícola, que los insumos que están necesitando los campesinos para cultivar cebolla, tomate, todo el tema de café, pues sean a un precio acorde a la realidad estructural del departamento de la subregión Catatumbo y ninguno de ellos requiere temas de gorras y pocillos para que se llegue la paz al territorio”, señaló el personero.

Así mismo, indicó el personero que las políticas sociales y la paz total del presidente Gustavo Petro fueron un fracaso para el Catatumbo.

Estos son los pocillos que compró el Ejército para regalar a la población por la crisis humanitaria en el Catatumbo, en Norte de Santander.
Estos son los pocillos que compró el Ejército para regalar a la población por la crisis humanitaria en el Catatumbo, en Norte de Santander. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Explicó que durante el actual gobierno, la guerra se recrudeció en la región y no se dieron garantías de seguridad para los pobladores y prueba de ello es la crisis humanitaria de hace un año y la cual aún persiste.

