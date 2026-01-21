Funcionario se mostró decepcionado con Gustavo Petro y le envió agudo mensaje: “Se rajó y hay mucha tristeza”

Una fuerte declaración dio Jorge Bohórquez, personero de Ocaña, Norte de Santander, sobre la promesa del presidente de la República, Gustavo Petro, para ayudar a la región del Catatumbo.

En diálogo con SEMANA, el funcionario se mostró decepcionado con el Gobierno, al expresar que el mandatario no le cumplió a la población del Catatumbo ante la crisis de orden público por la que atraviesa.

“Realmente el presidente de la República y su Gobierno no le han cumplido a una subregión donde ha venido en varias oportunidades, pero solamente a llenar de discursos a las personas. Hay que llegar con el recurso económico, con la inversión del Estado. Y la inversión no puede verse simplemente como ese apoyo entre la fuerza pública, Policía y Ejército”, expresó el funcionario.

Además, criticó abiertamente la declaratoria de conmoción interior, al afirmar que no ha resuelto los problemas profundos del Catatumbo: “Aquí necesitamos realmente apoyo músculo financiero de parte del Estado para que avance una zona que ha sido olvidada, no por este Gobierno, sino por todos. Pero sí, se ha rajado (Gustavo Petro), hay mucha desconfianza, hay mucha incertidumbre, hay mucha tristeza en medio de los catatumberos, porque esperaban que este gobierno, el primero de izquierda, pues obviamente le diera realmente la mano a toda esta subregión y hoy está sumida en una de las peores crisis humanitarias, una de las peores crisis que se han generado en materia de desplazamiento forzado”.

El presidente Gustavo Petro prometió que iba a transformar El Catatumbo. Foto: Cortesía Presidencia de la República

“En el mes de enero de este año, alrededor de 263 núcleos familiares han llegado al municipio de Ocaña, para un total de 607 personas desplazadas. De esas 607 personas desplazadas, 127 son niños, 105 son niñas”, aseguró.

También puso sobre la mesa ante el drama de la región: “Es decir que no va a haber una garantía en materia de educación para esos niños, para que retornen a sus temas educativos y esto, obviamente, pues va a ser difícil para poder garantizar ese derecho fundamentalísimo que es la educación”.

“Y otro hecho importante, ocho de esas personas han sido migrantes venezolanos; una de ellas, una mujer que fue víctima de un dron y que fue atendida en el hospital del municipio Ocaña”, comentó el personero de Ocaña.

Finalmente, manifestó: “Entonces si vemos estas cifras sumadas a la que ya hemos visto el año anterior pues estamos hablando de que al Catatumbo no se le ha cumplido, estamos hablando desde que estamos en una zona de guerra; usted va a El Tarra y a Tibú, y nada ha cambiado, la incertidumbre las zozobras se viven en el territorio es una presión que usted siente cuando está allá, no es fácil cuando usted como personero se le acercan los pobladores a decirle que dejaron las gallinas, que dejaron los cerdos sin alimentos, sin comida prácticamente perdiendo todo y pues obviamente esto genera de que realmente al Catatumbo hasta el momento no se le haya cumplido nada”.