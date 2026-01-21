Política

Salud Hernández-Mora se entrevistó con dos guerrilleros del ELN en manos de las disidencias en el Catatumbo: “Esta guerra es innecesaria”

Son venezolanos y fueron auxiliados por el Frente 33 de las Farc. “Quiero volver a mi tierra. El ELN me dejó botado. Me estaba muriendo, la pierna se me estaba pudriendo”, dijo uno de ellos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 1:57 p. m.
Salud Hernández-Mora con los dos guerrilleros del ELN en las profundidades del Catatumbo.
Salud Hernández-Mora con los dos guerrilleros del ELN en las profundidades del Catatumbo. Foto: Salud Hernández-Mora.

Los encontró en las profundidades del Catatumbo, en Norte de Santander, en manos del Frente 33 de las Farc que comanda Andrey Avendaño. Los dos guerrilleros del ELN permanecían sentados y recibiendo atención médica en medio de la selva. Uno de ellos, el más afectado, con una bolsa de suero y su pierna izquierda vendada, al parecer, por una infección crónica. “Me estaba desangrando”, narró él.

Estaban bajo el poder del comandante Avendaño ―narró Hernández- Mora― en una crónica que divulgó en SEMANA. Y él, según se observó en las imágenes, prometió entregar a los elenos a la Defensoría del Pueblo.

Pudo acribillarlos y acabar con sus vidas en medio de la cruenta guerra que libran las disidencias de las Farc con el ELN, un conflicto que ha dejado decenas de muertos y más de 5.000 desplazados en el Catatumbo, pero optó por auxiliarlos y brindarles atención médica.

“Soy venezolano, ingresé al ELN hace dos años, entrenaba en el vecino país, allá tenemos un campamento”, le contó a Hernández-Mora uno de ellos, quien posó para su cámara con los ojos vendados.

Política

Paloma Valencia denuncia contrato entre la Unidad de Víctimas y la Corporación Colombia Digital por más de $112 millones

Política

Denuncian ante la Comisión de Acusación a Petro por contrato de $10.000 millones para su defensa tras polémica inclusión en la lista Clinton

Política

Gustavo Petro deberá disculparse públicamente tras llamar “bandido” a exgerente de Coosalud

Política

Alfredo Acosta Zapata, coordinador de la Guardia Indígena, será el nuevo ministro de la Igualdad

Política

Las irregularidades de la Fundación San José, el nuevo dolor de cabeza del Gobierno Petro: desde Juliana Guerrero hasta un funcionario graduado de cuatro carreras en un día

Política

Fodecol, el fondo mixto creado con $25 millones y bajo la lupa de la Procuraduría, ya gestiona más de $157.000 millones en Santander

Política

Jaime Bayly habla en SEMANA del legado del gobierno Petro, se refiere a la izquierda en Colombia y entrega detalles reveladores sobre la captura de Maduro

Barranquilla

Alcaldía de Barranquilla “recibe con sorpresa” el traslado de peligrosos cabecillas por parte del Gobierno Petro: “Centros de mando criminal”

Política

Óscar Muñoz, embajador (e) de Colombia en Nicaragua, alista su carta de renuncia tras el parrandón de Carlos Ramón González

Política

Magdalena escogerá a su nuevo gobernador tras la nulidad de la elección de Rafael Martínez; Carlos Caicedo busca mantener su poder, ¿lo logrará?

Algunos de los guerrilleros del Frente 33 de las Farc en el Catatumbo.
Algunos de los guerrilleros del Frente 33 de las Farc en el Catatumbo. Foto: Salud Hernández-Mora.

Sin dudarlo, dijo que quiere volver a su tierra y olvidarse de la guerra. “Mire que me dejaron botado (el ELN), me estaba muriendo cuando me consiguieron los otros pelados (los de Farc). Yo gritaba, pedía auxilio; cuando llegaron, pensaban que era el Ejército. Me quedé quietecito. ‘Aquí estoy’, les dije. ‘Me estoy muriendo. Necesito ayuda’, les expresé. Mi pierna se estaba pudriendo. Tenía gusanos. Me faltaba poquito para morir. En una hora hubiera estado muerto. Los pelados me salvaron la vida”, narró.

El otro guerrillero, menos herido, contó que ingresó hace cuatro años al ELN. “Entré porque me gustaba lo que era la política. Uno, a veces, no conoce el tema de guerra. No tiene conocimiento de eso. Uno no sabe por qué hay una confrontación entre guerrillas si somos como hermanos. Uno se sorprende, somos vecinos, en algunos casos familia”, expresó.

Uno de los guerrilleros del ELN heridos en el Catatumbo.
Uno de los guerrilleros del ELN heridos en el Catatumbo. Foto: Salud Hernández-Mora.

El comandante Andrey Avendaño habló frente a los dos elenos en su poder. “Se hará la entrega a la Defensoría del Pueblo, a la ONU y a la Iglesia Católica. Que reciban atención médica, lo fundamental es la salud”, dijo.

YouTube video k0_4KMR6UX8 thumbnail

Y miró a uno de los subversivos y le afirmó: “Usted, en adelante, es libre de tomar su propio camino. Debe tener en cuenta que la guerra no es justa. No es buena con nadie. Que la guerra que se está librando en el Catatumbo es innecesaria, es de pobres contra pobres. Que no la iniciamos nosotros, sí el ELN en la región. Hombres y mujeres que, cansados de las represiones del ELN, tomamos la decisión de alzarnos en armas y hacer la lucha hasta que la vida lo permita”.

Avendaño es uno de los guerrilleros del Frente 33 que más insiste en la importancia de una negociación de paz. De hecho, se ha mantenido firme en los diálogos que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Al final, los dos hombres fueron auxiliados por las Farc y trasladados a un sitio específico, donde serán entregados a la Defensoría del Pueblo. Salud Hernández-Mora narró que, durante la mañana en la que estuvo dialogando con los elenos heridos, escuchó bombarderos en esta región del país, donde la guerra en el Catatumbo no parece detenerse pronto.

Más de Política

Salud Hernández- Mora con los dos guerrilleros del ELN en las profundidades del Catatumbo.

Salud Hernández-Mora se entrevistó con dos guerrilleros del ELN en manos de las disidencias en el Catatumbo: “Esta guerra es innecesaria”

Paloma Valencia.

Paloma Valencia denuncia contrato entre la Unidad de Víctimas y la Corporación Colombia Digital por más de $112 millones

Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero.

Denuncian ante la Comisión de Acusación a Petro por contrato de $10.000 millones para su defensa tras polémica inclusión en la lista Clinton

El presidente, Gustavo Petro, el 9 de enero de 2026 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Gustavo Petro deberá disculparse públicamente tras llamar “bandido” a exgerente de Coosalud

Luis Alfredo Acosta Zapata, ministro de la Igualdad.

Alfredo Acosta Zapata, coordinador de la Guardia Indígena, será el nuevo ministro de la Igualdad

JULIANA GUERRERO GUSTAVO PETRO GUSTAVO BOLÍVAR FUNDACIÓN SAN JOSÉ, BOGOTÁ

Las irregularidades de la Fundación San José, el nuevo dolor de cabeza del Gobierno Petro: desde Juliana Guerrero hasta un funcionario graduado de cuatro carreras en un día

Fodecol Plaza de Toros de Girón

Fodecol, el fondo mixto creado con $25 millones y bajo la lupa de la Procuraduría, ya gestiona más de $157.000 millones en Santander

Gustavo Petro, Jaime Bayly, Donald Trump y Nicolás Maduro.

Jaime Bayly habla en SEMANA del legado del gobierno Petro, se refiere a la izquierda en Colombia y entrega detalles reveladores sobre la captura de Maduro

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a diferentes miembros de la bancada.

Rumores de una posible inhabilidad en la candidatura de Iván Cepeda lo llevan a advertir “presiones” para evitar su participación en la consulta de marzo

Gustavo Petro y Antonio García

Antonio García, del ELN, vuelve a hablar, desde la clandestinidad, de un “acuerdo nacional”, a siete meses de culminar el Gobierno de Gustavo Petro

Noticias Destacadas