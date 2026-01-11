Nación

Alcaldía de Barranquilla “recibe con sorpresa” el traslado de peligrosos cabecillas por parte del Gobierno Petro: “Centros de mando criminal”

La movida de Digno Palomino y alias Castor fue revelada por SEMANA en primicia, lo que ha generado polémica.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

11 de enero de 2026, 4:38 p. m.
Alcalde Alejandro Char, Jorge Díaz, alias Castor, y Digno José Palomino
Alcalde Alejandro Char, Jorge Díaz, alias Castor, y Digno José Palomino Foto: SEMANA.

Luego de que SEMANA diera a conocer la llegada inminente a cárceles de Barranquilla de Digno José Palomino Rodríguez, jefe de Los Pepes, y de Jorge Eliecer Díaz Collazos, de Los Costeños, la Alcaldía de Barranquilla emitió un comunicado de prensa en el que señaló que esta decisión del Gobierno de Gustavo Petro los tomó por sorpresa.

“La Alcaldía del Distrito de Barranquilla recibe con sorpresa la noticia de que en los próximos días serán trasladados a la ciudad los líderes de las organizaciones criminales Costeños y Pepes, con el fin de iniciar formalmente una mesa de diálogo sociojurídico”, precisaron por medio de un comunicado de prensa.

Al mismo tiempo, indicaron que era necesario que desde el Gobierno nacional notificaran a las autoridades locales y departamentales, con el fin de poder tomar las acciones necesarias en materia de seguridad.

“Desde la Administración distrital siempre hemos apoyado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero por el alto perfil criminal de las personas que serán trasladadas a nuestro territorio, hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional”, agregaron.

De igual manera, mostraron su preocupación por en lo que se podrían convertirse las cárceles de Barranquilla si no existe un estricto control sobre estas personas privadas de la libertad.

“(…) Evaluar los posibles efectos de dicho traslado y tomar las respectivas medidas de seguridad ciudadana y fortalecimiento penitenciario con el fin de que las cárceles de la ciudad no se conviertan en centros de mando criminal y la mesa de diálogo en un escenario de fortalecimiento de la ilegalidad”, expresaron.

Jorge Díaz Alias Castor Los Costeños
Jorge Díaz, alias Castor, jefe de Los Costeños. Foto: Fiscalía
Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno nacional para establecer los diálogos pertinentes para este tipo de decisiones que afectan la seguridad ciudadana.

Desde el Distrito hacemos un llamado a establecer canales de comunicación permanentes entre la Oficina del Comisionado de Paz, la Dirección Nacional de Inteligencia y las autoridades distritales con el fin de anticipar y/o reaccionar rápidamente ante cualquier eventual alteración de la convivencia y la seguridad de los habitantes del Distrito y de las elecciones de Congreso y Presidencia”, finalizaron.

