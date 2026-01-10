Exclusivo: Gobierno Petro ordena traslado de peligrosos cabecillas de bandas criminales a Barranquilla

Este sábado 10 de enero, SEMANA confirmó, a través de fuentes cercanas al Gobierno del presidente Gustavo Petro y con base en apartes de un documento firmado por Jorge Lemus, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, enviado al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, la solicitud de traslado a Barranquilla de Digno José Palomino Rodríguez, cabecilla de Los Pepes, y de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños, junto con otros criminales.

Estos traslados ocurren en medio de los diálogos de la polémica política de paz total del presidente Gustavo Petro y ad portas de una jornada electoral en Colombia.

De enemigos a negociadores de paz: líderes de Pepes y Costeños se encontrarían cara a cara ante la Dirección Nacional de Inteligencia en Bogotá

“En el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, ‘por la cual se autoriza adelantar acercamientos exploratorios y contactos con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto autodenominadas Los Costeños y Los Pepes’, y en donde se me autoriza a mí y a otros dos ciudadanos colombianos para adelantar dichos acercamientos con el fin de verificar su voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones, y celebrar acuerdos con los objetivos indicados por el presidente de la República, solicito sus buenos oficios para mantener las condiciones de ubicación carcelaria de los siguientes hombres pertenecientes a la EAOCAI Los Costeños, para seguir avanzando en el proceso relacionado en la resolución anteriormente mencionada, en el marco de la política de Paz Total del Gobierno Nacional…”, dice el documento en poder de esta revista.

Documento con el que ordenan traslado de capos de bandas de Barranquilla. Foto: Semana

Luego, en el oficio aparecen los nombres y cédulas de los integrantes de estas organizaciones ilegales, los cuales no pueden ser revelados por razones jurídicas; sin embargo, se confirmó la presencia de los dos peligrosos cabecillas.

En otro de los apartes del documento, al que tuvo acceso este medio de comunicación, se puede leer: “En este sentido, cabe destacar que, en el marco del desarrollo de este proceso de Paz Urbana, la Consejería Comisionada de Paz avanzó en la caracterización de Veinte (20) privados de la libertad, quienes fueron solicitados por parte del líder de esta estructura, señor Jorge Díaz Collazos, para ser trasladados a la Cárcel de Media Seguridad de El Bosque, ubicada en el Distrito de Barranquilla. Este listado será enviado por parte de la Consejería Comisionada de Paz de forma oportuna, mediante los canales acordados con su despacho para tal fin”.

El duro cuestionamiento del alcalde Char a la polémica paz urbana en Barranquilla: “Primero está la ley”

Este movimiento de criminales se produce antes de que finalice la supuesta tregua entre Los Pepes y Los Costeños, que comenzó en octubre de 2025 y culmina el 20 de enero de 2026.

Actualmente, Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, mientras que Digno Palomino está en La Picota, en Bogotá.