De enemigos a negociadores de paz: líderes de Pepes y Costeños se encontrarían cara a cara ante la Dirección Nacional de Inteligencia en Bogotá

En Barranquilla y todo el departamento del Atlántico hay mucha expectativa y polémica por lo que pueda ocurrir con la polémica paz urbana, liderada por el Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro.

Digno José Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de Los Pepes, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, al mando de Los Costeños, son los protagonistas de estas conversaciones que fueron dadas a conocer en primicia el pasado 28 de junio, por este medio de comunicación.

A través de fuentes cercanas al proceso de paz que adelantan estos peligrosos criminales, SEMANA pudo establecer que en los próximos días habrá una reunión clave en la ciudad de Bogotá, donde, presuntamente, estos dos líderes delincuenciales estarían presencialmente con la Dirección Nacional de Inteligencia.

Además, se conoció que el lunes, 1.º de septiembre, personal del DNI llegó hasta la celda de Palomino y le grabaron un video en el que le pidieron enviar un mensaje a la sociedad civil, al presidente Gustavo Petro mostrando sus intenciones de hacer la paz y a su enemigo que sería Jorge Eliecer Díaz Collazos.

Con Castor, este mismo encuentro se repitió, pero el martes 2 de septiembre, con las mismas características que el del día anterior. La fuente consultada también precisó que estos dos sujetos han tenido conversaciones para tocar varios temas como las treguas de la no violencia en el Atlántico.

Jorge Díaz, alias Castor Los Costeños. | Foto: Fiscalía

También, se conoció que el cabecilla de Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe, envió unas peticiones por escrito ante el Gobierno Nacional con el fin de obtener algunos beneficios para él y los integrantes de esa organización criminal que sigue colocando en jaque la seguridad en el Atlántico.

“En las peticiones que pidió alias Castor se encuentra el traslado de él y de varios de los muchachos que tienen mando e injerencia en los barrios de la ciudad y el área metropolitana de Barranquilla para, supuestamente, él poder controlar su accionar”, explicó.

SEMANA conoció mediante fuentes desde la Fiscalía General de la Nación que alias Castor lleva en paralelo un proceso adelantado con la justicia ordinaria, al mismo tiempo que lleva los diálogos con el Gobierno. Es decir, tiene un plan a y una segunda opción.

Camilo Andrés Pineda Serje, facilitador de las mesas de Paz Urbana en Atlántico, designado por el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, dijo que todo el proceso ha avanzado de una manera articulada y que pasaron de una fase de exploración a una de alistamiento.

“Eso nos muestra a nosotros que hay condiciones, ahora lo que viene es una articulación interna del Estado colombiano para definir cuál va a ser finalmente la oferta institucional para la paz urbana en Barranquilla, el departamento del Atlántico”, explicó.

Digno José Palomino, alias Digno Palomino de Los Pepes. | Foto: Fiscalía

Las alianzas criminales

SEMANA conoció mediante fuentes judiciales que desde la inteligencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla no descartan nuevas posibles alianzas criminales de alias Castor desde la cárcel, donde está recluido.

“Se tienen informaciones que estamos verificando con todas las herramientas con las que contamos, pero lo que tenemos es que hay alianzas no solo de Colombia, sino de conexiones internacionales”, indicó la fuente consultada por SEMANA.

Al mismo tiempo, señaló que tienen claro la alianza entre Digno José Palomino Rodríguez, de Los Pepes, con el Clan del Golfo, para un posible ingreso de este tercer grupo en caso de que haya la polémica paz total de Gustavo Petro.

“Todo es informaciones que hemos recibido por integrantes de esa misma organización de Los Pepes, pero lo estamos verificando porque lo que le interesa al Clan del Golfo en Atlántico es tener el control absoluto de las rutas del narcotráfico como lo tienen entre Barranquilla y Cartagena”, explicó.