Luego de las explosivas declaraciones en una entrevista a SEMANA por parte de Raúl Antonio Montes, quien fue la mano derecha de Enilce López, alias La Gata, Salvatore Mancuso Gómez salió al paso por medio de un comunicado que fue publicado por medio de su cuenta en la red social X, donde negó todo.

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“A la opinión pública, a las autoridades judiciales colombianas y a las víctimas del conflicto armado a quienes me debo en mi compromiso con la verdad: en la fecha indicada, la revista SEMANA publicó una entrevista al señor Raúl Antonio Montes Jiménez en la que se me menciona como protagonista de hechos que no ocurrieron. No respondo con indignación. Respondo con la verdad a la que llevo veinte años sometido. Cada hecho que afirmo es verificable, contrastable y ya consta en actuaciones judiciales previas”, dijo el exjefe paramilitar.

Mancuso señaló que en ningún momento le recibió dineros a Raúl Montes Jiménez producto de las empresas de chance en el Caribe colombiano.

“No recibí al señor Montes en mi residencia para entregar dineros destinados a campaña política alguna. No fui accionista, oculto ni público, de empresas de chance en la costa caribe. No recibí, escondí ni transporté al señor Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, en finca alguna ni en momento alguno. No sostuve con la señora Enilce del Rosario López ni con su familia los vínculos personales, comerciales o políticos que la entrevista describe. Nada de eso ocurrió”, dijo.

Mancuso señaló que el testimonio de Montes es poco creíble —a su juicio— porque en el pasado este lo había negado.

Salvatore Mancuso es uno de los exjefes paramilitares que hace parte del grupo de gestores de paz. Foto: Colprensa

“SEGUNDO. EL PROPIO SEÑOR MONTES YA HABÍA DICHO LO CONTRARIO en tres momentos verificables anteriores: (i) En el año 2014, al ser detenido por la Fiscalía General de la Nación e investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir, confesó bajo juramento ante la Fiscalía que jamás me entregó dineros, y que eran falsas las acusaciones de los hermanos Rojas Zabala. (ii) En la propia entrevista reconoce que cuando la DEA de los Estados Unidos le ofreció inmunidad —el incentivo procesal y migratorio más alto que un país puede ofrecer a un testigo— a cambio de declarar mis supuestos vínculos con empresas de chance, no hizo tal declaración. Es decir, ratificó que no contaba con elementos para incriminarme. (iii) Durante doce años de silencio voluntario tampoco lo hizo. Hoy —veintiún años después de los supuestos hechos—, la versión cambia”, agregó.

El exjefe paramilitar dijo que se debe mantener la versión que fue entregada bajo un juramento.

“Una confesión rendida bajo juramento ante un fiscal no se desmonta doce años después en una entrevista. Se agrava. Ante la DEA con inmunidad ratificó que no existían vínculos de Mancuso con el chance o la familia Alfonso López. Lo que ayer se desmintió bajo juramento en sede judicial no se reescribe ni transforma en verdad por publicarse en una revista. La justicia sabe a cuál de las dos versiones creerle. La opinión pública también”, agregó.

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En medio de toda esta polémica, Mancuso Gómez le pidió a las autoridades que realicen una verificación de este caso.

“TERCERO. SOLICITO A LAS AUTORIDADES competentes —a los Jueces y Fiscales naturales de Justicia y Paz definidos por la H. Corte Constitucional al resolver el conflicto positivo de competencias respecto de mi proceso— y de la justicia ordinaria, que verifiquen ambas versiones bajo juramento y con respaldo documental: la confesión de 2014 con la entrevista de 2026”, señaló.

Mancuso anunció acciones legales por lo que dice que son acusaciones falsas por parte del señor Montes y que está dispuesto a ampliar sus declaraciones.

“He cumplido íntegramente con el régimen de Justicia y Paz. Mantengo disposición plena y permanente con la justicia, y de ampliar versión libre o declaración bajo juramento, sobre cualquier hecho, persona o circunstancia referenciada en la entrevista. Mi defensa radicará este lunes memorial preventivo y las denuncias a que haya lugar, ante hechos que el propio señor Montes Jiménez confesó como falsos en 2014 ante la Fiscalía General de la Nación”, señaló.