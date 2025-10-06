El duro cuestionamiento del alcalde Char a la polémica paz urbana en Barranquilla: “Primero está la ley”

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo un duro cuestionamiento este lunes, 6 de octubre, contra los diálogos de paz urbana entre Los Costeños y Los Pepes, quienes anunciaron una tregua hasta el próximo 20 de enero.

El mandatario de los barranquilleros lanzó el sablazo cuando se encontraba en la Urbanización Puerta Dorada, donde estaba entregado un CAI a la Policía Metropolitana por la inseguridad desbordada en este sector de la ciudad.

“Hablamos de paz, y en un local comercial, donde había una cajera, porque no pagó una extorsión, me matan a la cajera. ¿Quién puede contener el dolor de esas mamás? ¿Cómo les pagamos a esas madres esa pérdida?“, dijo el mandatario.

Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos. | Foto: suministradas a semana api

Al mismo tiempo, señaló que es necesario que la institucionalidad sea prioridad para que las personas se puedan sentir en paz en cualquier zona de la capital del Atlántico.

“Todos queremos la paz, pero primero está la ley y la institucionalidad. Eso está primero. Y mientras se sigan metiendo con los barranquilleros, mientras acosen la seguridad y acaben con el sueño de los barranquilleros, ahí estaremos nosotros poniendo seguridad. Primero la seguridad”, agregó Char.

El mandatario de los barranquilleros hizo referencia a lo que ocurre no solo en la ciudad, sino en otras regiones de Colombia, donde la ciudadanía sigue reclamando seguridad.

“Yo quisiera que esto que está pasando en Barranquilla pasara en toda Colombia: que donde la gente reclame seguridad —que pasa en todos lados del país, en todas las esquinas—, porque la inseguridad está acabando con la paciencia de los colombianos, lleguemos nosotros como gobierno, llegue el sector privado y llegue la Policía", detalló Char.

El alcalde en medio del acto público aprovechó y felicitó al brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien viene liderando las estrategias de seguridad en las diferentes localidades.

“Y quiero felicitarlo a usted, mi general, porque ese equipo que hemos construido en estos últimos meses empieza a dar resultados, producto del trabajo en equipo entre la comunidad, la Policía y la Alcaldía. Los resultados de septiembre fueron muy buenos: por fin le rompimos el cuello a la extorsión. Los indicadores de crimen y de asesinatos bajaron en un 56%”, agregó el mandatario distrital.

El alcalde le habló a la Policía de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.