Un nuevo caso de feminicidio sacude a la ciudad de Barranquilla durante este lunes, 6 de octubre, en el barrio Ciudadela 20 de Julio, donde un peligroso integrante de la banda de Los Costeños asesinó a disparos a su expareja sentimental en medio de lo que sería una fuerte discusión.

La víctima fue identificada por las autoridades como Kelly Johana de Arco Hurtado, de 34 años de edad, quien residía en el barrio donde fue asesinada por este sujeto.

El hombre habría agredido a la mujer en otra oportunidad, pero la víctima no denunció ante las autoridades. | Foto: Colprensa

De acuerdo con la información que se ha conocido, la mujer estaba siendo esperada por el hombre en las afueras del conjunto residencial y cuando esta llegó se habría desatado una riña. En ese momento, el hombre conocido con el alias de El Negro sacó un arma de fuego y la asesinó, dejándola sin vida en el sitio.

El agresor fue identificado como Eduar Alfonso Castro Daza, quien tiene varias anotaciones judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales. Además, las autoridades indicaron que el 4 de octubre, la mujer fue agredida por este sujeto, pero no lo denunció ante las autoridades judiciales.

SEMANA conoció que la pareja había vivido en unión libre durante dos años, pero hace un mes la mujer le había puesto fin a esta relación por razones desconocidas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer que tras el hecho, alias El Negro llegó hasta las instalaciones de la Estación El Bosque, donde se entregó junto con el arma de fuego con la que habría cometido el feminicidio.

El cuerpo sin vida de Kelly Johana de Arco Hurtado fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para la respectiva necropsia de rigor.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. | Foto: A.P.I