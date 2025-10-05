Así son los bacanales en las cárceles de Barranquilla: fiestas, drogas y presos paseando de un patio a otro

Las cárceles en Barranquilla se han convertido en unos bacanales para los reclusos que se pasan por la faja las reglas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y así quedó evidenciado en una rumba sin precedentes ocurrida en la Penitenciaria El Bosque durante Amor y Amistad.

Se les vio con una nevera llena de cervezas, celulares, entre otros elementos prohibidos, pero nada les decían, lo que generó indignación entre la ciudadanía, a tal punto que la misma Procuraduría se pronunció pidiendo explicaciones por estos hechos graves.

Penitenciaría El Bosque de Barranquilla tras motín de Los Costeños. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Ante esta grave situación que compromete a los funcionarios de esta institución, SEMANA conoció el relato de varios reclusos, quienes cuentan en detalle cómo son los presuntos hechos de corrupción. Hay integrantes de la banda de Los Costeños, algunos de Los Pepes y hasta del Clan del Golfo.

Con cierto temor y asegurando que no lo expusiéramos, uno de los reclusos, donde ocurrió la fiesta, no se quedó con nada: “Acá todo es pago. Nada es gratis y hasta los silencios se compran. Esos traslados internos que anunciaron solo fue para calmar las cosas, pero eso sigue funcionando normal. Si uno quiere otra comida o quiere ingresar celulares, solo debe cuadrar con los guardianes que acceden y listo”.

El joven que pertenece a una de las bandas en mención precisa que hasta ya tienen una “forma para ingresar la droga” y que se comercialice como si nada pasara. “Acá todos los del Inpec nos colaboran con lo que uno le pida y también con lo que uno necesite entrar, eso sí, ya ellos no reciben transferencias, porque queda la trazabilidad. Toda la plata se maneja en efectivo y con correos humanos que uno llama dentro de la cárcel, porque llega la Policía con los operativos y se puede caer todo”, detalla.

Al ser consultado por las extorsiones, indicó que “ni los mismos presos nos salvamos”. Indica que para sobrevivir deben pagar para no ser asesinados y “tener algunas comodidades como medio dormir en los pasillos”.

Los traslados entre pabellones también son comunes para reuniones y cuadrar, según él, hechos delictivos fuera de las cárceles o hasta las rumbas como las que se conocieron durante los últimos días.

“Acá uno puede pagar si quiere ir a otro pabellón a visitar o parchar con otros presos. Eso depende, pueden cobrar de 300 mil pesos en adelante por esos cruces, como uno les dice. Los guardianes que no acceden a este enseguida los amenazan porque esto es como una mafia, es mejor estar dentro porque si no te matan. Ellos le averiguan la vida a todos los guardianes y con esos los chantajean hasta que acceden a lo que piden. No es un secreto que nosotros tenemos más poder, muchas veces, que las mismas instituciones, porque todo lo terminamos sabiendo”, detalla.

La cárcel Modelo de Barranquilla funciona igual, pero allá son más cautelosos y con los celulares no han filtrado ni tampoco subido nada a redes sociales, por eso es que son más discretos, pero funciona de la misma manera. Un integrante de Los Pepes accedió a hablar con SEMANA y contó también algunas cosas que viven en el interior del penal.

“Acá uno vive de las extorsiones y tiene a gente afuera que son los que cobran o si no uno abre cuentas en las billeteras virtuales para que manden el dinero, pero al final son personas mayores que no pueden ir presas, entonces, uno amarra al Gaula y la Fiscalía”, reveló.

El hombre quien es un temido sicario dijo que ha tenido que cambiar sus actividades ilegales para poder sobrevivir en el interior de este centro carcelario: “Uno cobra las extorsiones, vende droga y hasta coordina homicidios. Se le da su porcentaje a los funcionarios que nos colaboran dejándonos llamar y todo eso”.

Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, y experto en temas de seguridad, dijo en SEMANA que lo ocurrido dentro de los penales es un reflejo del fracaso del sistema penitenciario en Colombia, donde las sanciones no evitan los hechos de corrupción.

“Hoy, las cárceles en Colombia se han convertido en centros dinamizadores del delito, especialmente de la extorsión. También vemos que los delincuentes, al ingresar a prisión, no se ven cohibidos ni limitados en cuanto a su actividad criminal; por el contrario, rápidamente la adaptan a las condiciones de reclusión y desde allí potencian toda la gestión de los mercados de ilegalidad en los cuales están inmersos”, indicó.

Trejos precisó que en ese orden de ideas, el Inpec termina siendo parte del problema junto a los reclusos que delinquen desde los barrotes de un centro penitenciario.