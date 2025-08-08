Motín en penitenciaria El Bosque, de Barranquilla, desata incendio: esto se sabe

Durante la mañana de este viernes, 8 de agosto, un motín se desató en el interior de la penitenciaría El Bosque, en el sur de Barranquilla. Tras estos hechos, se desató un grave incendio, por lo que cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos se encuentran en el sitio atendiendo la situación.

Lo que se ha conocido hasta el momento, es que en el interior del penal hubo desórdenes que terminaron en esta conflagración. Hasta el momento, guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) junto con la Policía Metropolitana de Barranquilla están al frente de la situación.

#Atención 🚨🚨🚨 a esta hora se registra un incendio en el interior de la cárcel del Bosque de Barranquilla, varios disparos se han escuchado dentro del penal. Noticias en desarrollo. pic.twitter.com/8hnOWFoiS8 — BERNARDO SANABRIA (@BERNARDOSANABRI) August 8, 2025

La información preliminar asegura que no hay reporte de presos lesionados, pero en las afueras hay máxima tensión, pues están los familiares de los privados de la libertad esperando algún dato de lo ocurrido en el penal.

Las personas que residen cerca de este lugar precisaron que desde el interior de la cárcel han escuchado fuertes detonaciones, pero no han podido establecer si son disparos.

Por medio de las redes sociales, se logra ver la magnitud de la emergencia y cómo llegan los organismos de socorro para atender esta situación.

Una joven universitaria que reside en el barrio El Bosque contó lo que se ha vivido en el sector en medio de la emergencia.

“Yo estaba en la casa cuando los vecinos empezaron a decir que se estaba prendiendo la cárcel. Todo el mundo corría para allá y cuando me asomé había humo negro y las sirenas”, dijo la mujer.

Al mismo tiempo, aseguró que desde hace “bastante tiempo” no se había registrado una situación de estas en la zona.

“Ya uno sabe cuando se arma una revuelta en la cárcel porque la Policía comienza a patrullar los alrededores con el fin de que ninguno de los presos se escape porque ellos hacen, eso es para intentar escaparse”, explicó.

SEMANA conoció que desde la Policía de Barranquilla se encuentran coordinando todos los operativos necesarios en las afueras del penal para evitar alteraciones o hechos que lamentar.