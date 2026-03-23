Habla pasajera que iba en avión de Wingo que tuvo que volver a Barranquilla por emergencia: “Al borde de la muerte”

Momento de zozobra y pánico vivieron los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Wingo que cubría la ruta Barranquilla - San Andrés. Poco segundos después de despegar del aeropuerto Ernesto Cortissoz, la aeronave tuvo que volver a la pista.

Susto en el aire: avión que cubría la ruta Barranquilla-San Andrés tuvo que aterrizar de emergencia

Iban más de 140 personas, por lo que el miedo ante la emergencia se apoderó de más de uno. Dennis Molina, una de las personas que estaba a bordo, habló con Noticias Caracol y contó cómo vivió todo.

De acuerdo con la compañía, el avión tuvo que volver rápidamente a la terminal aérea después de que, al parecer, impactara con un ave.

La mujer explicó que desde el primer momento en el que estaba intentando despegar el miedo se empezó a sentir. “Sale el avión, intenta alzar el vuelo y él no logra la altura normal de un vuelo“, manifestó.

“Cuando está haciendo el intento de subir, nosotros sentimos un ruido fuerte. Yo me espanté y dije: ‘nos están disparando’; esa fue mi impresión“, añadió.

Ante esto, Dennis comenzó a orar y a pedir perdón por sus fallas, ya que en su cabeza había un escenario catastrófico. Tras esto, según relató, reaccionó de nuevo y tomó la posición que la tripulación les había mencionado ante una posible emergencia.

Molina afirmó que es la primera vez que tiene que vivir algo de este tipo, pese a que suele viajar todos los meses a la capital del Atlántico. Ella no fue la única con susto, los demás pasajeros también temieron por su vida.

“Se les veía cara de angustia, los ojos se le querían salir a todo el mundo y un joven que estaba al frente al mío me dice: ‘Eso no es normal’”, comentó.

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Incluso, en un momento se alcanzaron a encender las luces de emergencia, pero una de las auxiliares las apagó rápidamente y les confirmó que habían sufrido un accidente, pero no les dio mayor información.

“Cuando vi que el avión demoró en coger mar abierto y veíamos tierra, le dije al señor que estaba a mi lado: ‘Nos estamos devolviendo’. Al rato, aterrizamos. No sé cómo el avión aterrizó porque no sentí el carreteo del aterrizaje, sentí como si algo hubiera puesto el avión sobre la pista suavecito“, relató.

Una vez volvieron a tocar tierra, los pasajeros comenzaron a aplaudir y la zozobra poco a poco desapareció. Dennis aseguró que muchos “nos vimos en el borde de la muerte”.

Por otra parte, la mujer cuestionó la forma en la que Wingo los atendió después del accidente, pues sostuvo que los dejaron “tirados” en el aeropuerto y no les dieron ni comida ni agua.

“No nos mandan para un hotel a descansar, no nos preguntan cómo nos sentimos, absolutamente nada”, comentó. La comida se las dieron, según ella, después de que pelearon con algunos de los representantes de la aerolínea.

Por el momento, el incidente será siendo investigado por las autoridades aeronáuticas, mientras que Wingo afirmó que una vez ocurrió todo, de inmediato se activó el plan de atención a los pasajeros y se les ofreció alternativas de protección.