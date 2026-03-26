Barranquilla

Wingo inaugura ruta directa entre Barranquilla y Bucaramanga y refuerza su apuesta por la conectividad regional

La aerolínea consolida su operación en el Caribe colombiano con tres frecuencias semanales y tarifas desde $119.000.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

26 de marzo de 2026, 8:41 a. m.
Nueva ruta aérea entre Barranquilla y Bucaramanga fortalece la conectividad regional con tres frecuencias semanales y tarifas de bajo costo.
Nueva ruta aérea entre Barranquilla y Bucaramanga fortalece la conectividad regional con tres frecuencias semanales y tarifas de bajo costo. Foto: Redes @vuelawingo

La aerolínea Wingo puso en marcha una nueva ruta directa entre Barranquilla y Bucaramanga, con la que busca fortalecer la conexión entre dos regiones clave del país y responder a una demanda creciente de viajeros.

Habla pasajera que iba en avión de Wingo que tuvo que volver a Barranquilla por emergencia: “Al borde de la muerte”

Nueva ruta aérea conecta Barranquilla y Bucaramanga

La inauguración oficial de la ruta se realizó en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, acto que marcó el inicio de operaciones entre ambas ciudades.

Esta nueva conexión se integra a la estrategia de crecimiento de la oferta aérea desde Barranquilla, en línea con el objetivo del departamento del Atlántico de consolidarse como un hub del Caribe colombiano.

Durante 2025, la aerolínea movilizó 336.000 pasajeros desde y hacia la capital del Atlántico.

Barranquilla

Nueva conexión vial en Soledad busca aliviar la congestión en la calle 30

Barranquilla

Mujer termina herida tras ataque de perros en el norte de Barranquilla

Barranquilla

Procuraduría abre indagación a jurados de votación por presuntas irregularidades en preconteo electoral en Barranquilla

Deportes

Así son las nuevas graderías que estrenará el Metropolitano; se amplía la capacidad a más de 60.000 personas

Barranquilla

Habla pasajera que iba en avión de Wingo que tuvo que volver a Barranquilla por emergencia: “Al borde de la muerte”

Barranquilla

Susto en el aire: avión que cubría la ruta Barranquilla-San Andrés tuvo que aterrizar de emergencia

Barranquilla

Alias el Quesero, de Los Costeños, sería el responsable de la masacre de tres personas en Soledad, Atlántico

Bogotá

Nuevo cierre en la séptima desde este lunes 30 de marzo por 7 meses: cambios en rutas del SITP, entre las consecuencias

Bogotá

¿Para cuándo estarán todos los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá? Galán confirmó la llegada del noveno a Colombia

Cali

Alcaldía de Cali atiende emergencia humanitaria por incendio en Los Lagos: anunció subsidio de vivienda

Esto representó un crecimiento del 56 % frente al año anterior, una cifra que refleja el dinamismo del mercado aéreo en la región.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó la relevancia de esta conexión.

Señaló que la integración entre Barranquilla, como principal puerto del Caribe colombiano y motor industrial, y Bucaramanga, reconocida por su desarrollo empresarial y turístico, responde a una necesidad histórica de los viajeros que enfrentaban largos desplazamientos terrestres.

La alerta fue emitida en medio de las tensiones entre EE.UU. y Venezuela
La apertura de esta ruta directa impulsa el turismo y los viajes de negocios entre el Caribe y el nororiente del país. Foto: Getty Images

Pasajes que impulsan la demanda y facilitan la conexión directa entre Barranquilla y Bucaramanga

La aerolínea informó que los tiquetes ya están disponibles a través de sus canales digitales, con tarifas desde $119.000 por trayecto, incluyendo tasas e impuestos.

La operación contempla tres frecuencias semanales, martes, jueves y domingo, en aeronaves Boeing 737-800 con capacidad para 186 pasajeros.

Desde la aerolínea, Carlos Meléndez, director de Planificación y Desempeño de Rutas de Wingo, explicó que la compañía identificó una oportunidad clara.

Una forma de conectar de manera directa ambas ciudades, caracterizadas por su dinamismo turístico, empresarial y familiar.

Según indicó, esta ruta permitirá facilitar los desplazamientos, ampliar la conectividad y fortalecer una red aérea más descentralizada en Colombia.

Por su parte, Jonathan Salinas, gerente del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, subrayó que esta nueva operación permitirá acercar no solo a familias, sino también a empresarios.

Al mismo tiempo, fortalece la conexión con el centro y el nororiente del país, generando mayor confianza en el transporte aéreo.

Con esta apertura, Wingo no solo amplía su red de rutas nacionales, sino que también refuerza el papel de Barranquilla como punto estratégico de conexión aérea.

La eficiencia, la reducción de tiempos y la descentralización del transporte se vuelven factores clave para el desarrollo regional.