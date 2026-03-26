La aerolínea Wingo puso en marcha una nueva ruta directa entre Barranquilla y Bucaramanga, con la que busca fortalecer la conexión entre dos regiones clave del país y responder a una demanda creciente de viajeros.

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Nueva ruta aérea conecta Barranquilla y Bucaramanga

La inauguración oficial de la ruta se realizó en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, acto que marcó el inicio de operaciones entre ambas ciudades.

Esta nueva conexión se integra a la estrategia de crecimiento de la oferta aérea desde Barranquilla, en línea con el objetivo del departamento del Atlántico de consolidarse como un hub del Caribe colombiano.

Durante 2025, la aerolínea movilizó 336.000 pasajeros desde y hacia la capital del Atlántico.

Esto representó un crecimiento del 56 % frente al año anterior, una cifra que refleja el dinamismo del mercado aéreo en la región.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó la relevancia de esta conexión.

Señaló que la integración entre Barranquilla, como principal puerto del Caribe colombiano y motor industrial, y Bucaramanga, reconocida por su desarrollo empresarial y turístico, responde a una necesidad histórica de los viajeros que enfrentaban largos desplazamientos terrestres.

La apertura de esta ruta directa impulsa el turismo y los viajes de negocios entre el Caribe y el nororiente del país. Foto: Getty Images

Pasajes que impulsan la demanda y facilitan la conexión directa entre Barranquilla y Bucaramanga

La aerolínea informó que los tiquetes ya están disponibles a través de sus canales digitales, con tarifas desde $119.000 por trayecto, incluyendo tasas e impuestos.

La operación contempla tres frecuencias semanales, martes, jueves y domingo, en aeronaves Boeing 737-800 con capacidad para 186 pasajeros.

Desde la aerolínea, Carlos Meléndez, director de Planificación y Desempeño de Rutas de Wingo, explicó que la compañía identificó una oportunidad clara.

Una forma de conectar de manera directa ambas ciudades, caracterizadas por su dinamismo turístico, empresarial y familiar.

Según indicó, esta ruta permitirá facilitar los desplazamientos, ampliar la conectividad y fortalecer una red aérea más descentralizada en Colombia.

Por su parte, Jonathan Salinas, gerente del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, subrayó que esta nueva operación permitirá acercar no solo a familias, sino también a empresarios.

Al mismo tiempo, fortalece la conexión con el centro y el nororiente del país, generando mayor confianza en el transporte aéreo.

Con esta apertura, Wingo no solo amplía su red de rutas nacionales, sino que también refuerza el papel de Barranquilla como punto estratégico de conexión aérea.

La eficiencia, la reducción de tiempos y la descentralización del transporte se vuelven factores clave para el desarrollo regional.