Wingo ampliará su operación aérea hacia Jamaica a partir del 26 de marzo

La aerolínea de bajo costo anunció que la ruta estacional Bogotá-Montego Bay, en Jamaica, se convertirá en ruta regular a partir del 26 de marzo, con una programación que varía entre dos y tres frecuencias, según la temporada.

Hay que recordar que Wingo es la única aerolínea con vuelo directo Colombia–Montego Bay, abriendo así un nuevo corredor de conectividad y ampliando las alternativas hacia el Caribe para el viajero colombiano.

La empresa dio a conocer que en la primera ventana operativa movilizó 4.184 pasajeros en la ruta, con un factor de ocupación superior al 90 %, confirmando el atractivo del destino y la solidez de la propuesta low cost.

wingo Foto: wingo

Proyección para 2026

La aerolínea también informó que pondrá a disposición de los viajeros 32.700 sillas en la ruta mencionada, como señal de confianza en el mercado y como apuesta por la consolidación del corredor.

El destino de Jamaica resulta fundamental en el plan de expansión de la compañía en el Caribe. Con este se busca fortalecer la conectividad directa entre ambos países con una operación sólida, sostenible y con impacto económico para los dos mercados.