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Wingo ampliará su operación aérea hacia Jamaica a partir del 26 de marzo

Es la ruta número 25 de la red y espera movilizar más de 30.000 pasajeros en 2026.

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Redacción Semana
14 de marzo de 2026, 12:45 p. m.
La plataforma Wingo Vacations muestra paquetes de vuelo y hotel en un solo lugar.
La plataforma Wingo Vacations muestra paquetes de vuelo y hotel en un solo lugar. Foto: Foto: cortesía Wingo

La aerolínea de bajo costo anunció que la ruta estacional Bogotá-Montego Bay, en Jamaica, se convertirá en ruta regular a partir del 26 de marzo, con una programación que varía entre dos y tres frecuencias, según la temporada.

Hay que recordar que Wingo es la única aerolínea con vuelo directo Colombia–Montego Bay, abriendo así un nuevo corredor de conectividad y ampliando las alternativas hacia el Caribe para el viajero colombiano.

La empresa dio a conocer que en la primera ventana operativa movilizó 4.184 pasajeros en la ruta, con un factor de ocupación superior al 90 %, confirmando el atractivo del destino y la solidez de la propuesta low cost.

wingo
wingo Foto: wingo

Proyección para 2026

La aerolínea también informó que pondrá a disposición de los viajeros 32.700 sillas en la ruta mencionada, como señal de confianza en el mercado y como apuesta por la consolidación del corredor.

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