Cinco jóvenes colombianos becados por BBVA y Bancamía fueron recibidos por la Reina de España

Cinco jóvenes colombianos de familias vulnerables, beneficiarios de la Beca Transformando Realidades de BBVA y Bancamía, fueron recibidos por la Reina Letizia en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, donde compartieron sus historias de vida y sus expectativas de formación profesional.

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Los estudiantes, provenientes de Arauca, Huila, Nariño, Bolívar y Bogotá, son hijos de microempresarios atendidos por Bancamía y, en varios casos, representan la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior. La beca cubre la totalidad de sus estudios universitarios.

Durante el encuentro, la Reina conversó con los jóvenes sobre sus proyectos de vida. El presidente mundial de BBVA, Carlos Torres Vila, afirmó que estas historias reflejan la importancia de la educación para romper los ciclos de pobreza y promover la igualdad de oportunidades. Por su parte, Javier M. Flores, director general de la Fundación Microfinanzas BBVA, señaló que desde el inicio del programa en 2020, 181 jóvenes han sido beneficiados y anunció la expansión de la iniciativa a República Dominicana y próximamente a Panamá.

Uno de los momentos más destacados de la audiencia fue la visita de la Reina al metaverso que reúne fotografías, dibujos y poemas de Mario Naicipa, un antiguo becario fallecido recientemente. La exposición virtual fue presentada por su madre, Luz Nelly, como un homenaje al legado del joven. “La educación es lo que acaba transformando la vida de las personas”, expresó la Reina durante el recorrido.

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Por su parte, Luz Nelly mostró su gratitud a la reina explicándole que “aunque Mario ya no esté, la huella que la educación, la universidad y estas becas dejaron en él permanecerá para siempre. Este legado permite que jóvenes de todo el mundo vean y sepan que a través de la formación pueden progresar, aunque la vida se lo haya puesto tan difícil”.

Bancamía informó que actualmente atiende a más de 1,6 millones de clientes en todos los departamentos del país y acompaña a más de 171.000 microempresarios mediante servicios de financiación, ahorro, educación financiera y herramientas digitales. Según la entidad, el 70 % de estos emprendedores se encuentra en condición de vulnerabilidad económica y el 56 % son mujeres.