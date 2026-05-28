Seis becas universitarias buscan impulsar educación de hijos de microempresarios colombianos

El acceso a educación superior continúa siendo uno de los principales retos para miles de familias emprendedoras en Colombia, especialmente en hogares donde los ingresos dependen de pequeños negocios o actividades informales.

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En ese escenario, BBVA y Bancamía anunciaron una nueva edición de la beca “Transformando Realidades”, iniciativa que busca financiar estudios universitarios de hijos de microempresarios vulnerables en distintas regiones del país.

La convocatoria entregará seis becas universitarias integrales, cubriendo hasta 10 semestres académicos en universidades públicas o privadas, además de incluir apoyos económicos mensuales para sostenimiento durante el periodo de estudio.

El programa comenzó en 2020 y, desde entonces, ha beneficiado a 156 jóvenes, muchos de ellos actualmente cursando carreras universitarias, terminando programas académicos o graduados en instituciones de educación superior del país.

Los requisitos incluyen ser hijo de un microempresario atendido por Bancamía, pertenecer a familias con créditos vigentes y estar al día en obligaciones financieras. Además, los aspirantes deben tener máximo 22 años y estar próximos a ingresar a la universidad en 2027. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 17 de julio de 2026.

La iniciativa también busca cerrar brechas territoriales y de género. Según el balance histórico del programa, 66% de los beneficiarios han sido mujeres, mientras que en la última edición el 67% de los clientes que postularon a sus hijos fueron mujeres microempresarias, de las cuales el 85% eran cabeza de hogar.

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Detrás de las cifras aparecen historias de jóvenes provenientes de municipios como Dabeiba, Bosconia, La Dorada o La Unión, quienes se han convertido en los primeros profesionales de sus familias.

BBVA, que actualmente cuenta con 3 millones de clientes, 400 oficinas y más de 5.150 colaboradores en Colombia, asegura que la educación sigue siendo una herramienta clave para impulsar movilidad social y fortalecer el desarrollo regional.