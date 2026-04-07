Presidente del BBVA Colombia: “A los bancos nos favorecen más las tasas de interés bajas que las altas”

El presidente de BBVA en Colombia, Mario Pardo, lanzó un mensaje contundente sobre el papel de la inflación y las tasas de interés en la economía: controlar el costo de vida es clave para reducir la pobreza, incluso por encima de los intereses del propio sector financiero.

El directivo, quien entregó su mensaje en el marco de la conmemoración de los 30 años de este conglomerado financiero en el país, se refirió a la necesidad de controlar la inflación tras el debate generado por la reciente decisión del Banco de la República de aumentar sus tasas de interés en 100 puntos básicos, medida orientada a frenar la tendencia alcista del costo de vida.

El Gobierno vs. el Banco de la República, ¿independencia en riesgo?

Dicho incremento no solo motivó la inédita salida del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la junta directiva del Banco de la República, sino también una andanada de críticas por parte del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que en el Emisor suben las tasas de interés para favorecer a los bancos.

Pardo reiteró que uno de los factores determinantes para frenar la inflación está en la independencia del Banco de la República. Esto, porque permite separar las decisiones técnicas de los intereses políticos y que esa estrategia ha sido efectiva en Colombia durante las últimas décadas.

Cambios en la tasa de interés del Banco de la República. Foto: El País

El ejecutivo se mostró en desacuerdo con la afirmación del presidente Petro de que el Emisor trabaje para atender los intereses de un sector en particular. Agregó además que las altas tasas de interés afectan negativamente a la banca. Recordó que el aumento de tasas, implementado por el banco central de 1,75 % a 13,25 % (entre 2021 y 2023), llevó a los bancos, incluido el BBVA Colombia, a registrar pérdidas tras años de resultados positivos.

Pese a ello, insistió en que el país debe priorizar la estabilidad macroeconómica: “A los bancos nos perjudica que suban los tipos de interés; lo que nos sirve es que bajen. Por eso, nada más lejos de la realidad que decir que las acciones del Banco de la República puedan estar influidas para beneficiar al sector financiero. Desde el punto de vista del banco, egoístamente, nos gustaría que los tipos de interés fuesen mucho más bajos, pero sabemos que para el país, en una visión de medio a largo plazo, es mucho mejor un Banco de la República independiente en el que prime el control de la inflación. Respetamos sus decisiones, que a su vez se basan en las recomendaciones de un equipo técnico del mejor nivel al que podemos aspirar”, enfatizó.

Tres décadas en Colombia

En 1996, con la compra del Banco Ganadero, el español BBVA llegó a Colombia. Desde entonces es el único banco privado con oficinas en los 32 departamentos. Hoy cuenta con 3 millones de clientes, 50 billones de pesos en cartera, 5.100 empleados y se ubica como el cuarto mayor establecimiento de crédito del país.

Oficina del BBVA en Mitú Foto: BBVA

Para celebrar tres décadas de operación local, anunciaron una inversión de más de 300.000 millones de pesos en inteligencia artificial (IA) y capacidades tecnológicas, con el objetivo de transformar su modelo de negocio y consolidar una banca más personalizada, predictiva y centrada en el cliente.

La apuesta marca una nueva etapa para la entidad, que busca integrar la IA en el núcleo de sus operaciones. Según Pardo, la idea es usar la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario y anticiparse a sus necesidades.

Inteligencia artificial gana peso en la operación empresarial en Colombia: “La IA dejó de ser un complemento, hoy es un motor estratégico”

Actualmente, la entidad ya implementa soluciones basadas en IA como asesoría personalizada, inclusión financiera para clientes sin historial crediticio, prevención de fraude y agilización de procesos. Esta estrategia está alineada con el enfoque global del grupo, que incluye alianzas tecnológicas para acelerar la adopción de estas herramientas; una de ellas es con ChatGPT.