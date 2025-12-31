El país que se une la carrera mundial de la inteligencia artificial; estos son los detalles

SK Telecom ha presentado el primero modelo de inteligencia artificial de Corea del Sur, A.X K1, con el que el país pretende unirse a Estados Unidos y China como uno de los principales actores globales en la carrera con esta tecnología.

A.X K1 es el nombre del primer modelo de IA a hiperescala de Corea del Sur, con un tamaño de 519.000 millones de parámetros y un rendimiento estable en razonamiento complejo, matemáticas y comprensión multilingüe.

Ha sido diseñado como un modelo maestro, es decir, como un modelo de gran tamaño habilitado para transmitir conocimiento a modelos más pequeños, que tienen menos de 70.000 millones de parámetros, como se informa en una nota de prensa.

Detrás de A.X K1 se encuentra SK Telecom, un consorcio liderado por SK Telecom y del que forman parte SK Telecom, Krafton, 42dot, Rebellions, Liner, SelectStar, la Universidad Nacional de Seúl y KAIST.

SK Telecom se encarga del proyecto ‘Modelo de Fundación de IA Soberana’ del gobierno coreano, con el que pretende colocarse entre los tres actores principales en inteligencia artificial a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos y China, países que actualmente lideran esta carrera.

El consorcio también busca construir un marco de inteligencia artificial que permita al público acceder fácilmente a esta tecnología mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, la web y aplicaciones.

Con el modelo, además, se pretende impulsar el ecosistema de IA en Corea del Sur y se usará como banco de pruebas para medir la competitividad de la industria coreana de semiconductores, concretamente, para verificar el ancho de banda de la memoria y la velocidad de comunicación entre GPU.

Gemini lanza nueva función que permite identificar videos creados con inteligencia artificial

Uno de los mayores avances de la tecnología en los últimos años ha sido el desarrollo de chatbots impulsados por inteligencia artificial, que han facilitado la vida a millones de personas. Uno de estos es Gemini, de Google, capaz de comprender y generar texto, imágenes, audio y otros tipos de información de manera simultánea.

Esta herramienta se actualiza de forma periódica para ofrecer nuevas funciones y mejorar la experiencia del usuario. Una de sus últimas novedades tiene que ver con la identificación de contenido generado por inteligencia artificial.

Recientemente, se dio a conocer que la aplicación de Gemini puede detectar si un vídeo ha sido creado con IA, aunque por ahora solo reconoce aquellos generados con la tecnología de Google. Ante un vídeo de origen dudoso, los usuarios pueden utilizar la aplicación móvil para consultar si está hecho con IA.

Gemini buscará la presencia de SynthID, una herramienta de Google que introduce una marca de agua invisible directamente en los píxeles de cada cuadro de vídeo cuando la IA participa en su creación.

Con información de Europa Press