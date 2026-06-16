Cuánto cuesta tener internet satelital en 2026: estos son los planes que puede elegir para evitar interferencias en la conexión

La conectividad se ha convertido en uno de los pilares de la transformación digital. Cada vez más actividades de la vida cotidiana se realizan a través de internet, desde la comunicación y el acceso a la información hasta el estudio, el trabajo remoto y los trámites en línea, lo que ha permitido a los usuarios desarrollar sus tareas con mayor comodidad y eficiencia.

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En este contexto, contar con una conexión estable y de calidad ha pasado de ser un servicio complementario a una necesidad esencial para millones de personas en todo el mundo. La dependencia de las plataformas digitales crece constantemente, haciendo que el acceso a internet sea un factor clave para el desarrollo personal y profesional.

Sin embargo, todavía existen zonas rurales, apartadas o de difícil acceso donde las redes tradicionales de fibra óptica o cable no están disponibles. Frente a este desafío, el internet satelital se ha consolidado como una alternativa capaz de ofrecer conectividad en lugares donde otras tecnologías no logran llegar.

Ante su crecimiento, una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es cuánto cuesta acceder a este servicio, ya sea para el hogar o para mantener conexión durante los desplazamientos. Conocer los costos y características de cada plan resulta fundamental para tomar una decisión acorde con las necesidades de cada uno.

Antes de contratar el servicio es importante conocer los precios y beneficios de cada plan. Foto: Getty Images

Uno de los principales proveedores de internet satelital es Starlink, el servicio desarrollado por SpaceX, empresa fundada por Elon Musk. Actualmente, la compañía ofrece diferentes planes divididos en las categorías residencial e itinerante.

Dentro de las opciones para la casa se encuentra el plan Residencial Lite, diseñado para actividades cotidianas como navegación web, videollamadas, educación virtual y entretenimiento en línea. Este servicio ofrece velocidades de hasta 200 Mb/s y tiene un costo desde 160.000 pesos mensuales.

Por su parte, el plan Residencial está orientado a usuarios que requieren un mayor desempeño y viviendas con varios dispositivos conectados al mismo tiempo. Con velocidades que pueden superar los 400 Mb/s, esta alternativa resulta adecuada para streaming de alta calidad, videojuegos en línea y trabajo remoto. Su tarifa parte desde los 266.000 pesos al mes.

En cuanto a las opciones de movilidad, la compañía dispone del plan Itinerante de 100 GB, pensado para viajes ocasionales, campamentos y escapadas. Este servicio ofrece velocidades superiores a los 300 Mb/s, incluye 100 GB de datos de alta velocidad y, una vez consumidos, permite seguir navegando con datos ilimitados a una velocidad reducida. Su precio inicia en 224.000 pesos mensuales.

Muchas regiones rurales o apartadas no cuentan con redes de fibra óptica o cable. Foto: NurPhoto via Getty Images

Para quienes necesitan conectividad constante mientras se desplazan, también tiene a la mano el plan Itinerante Ilimitado. Esta modalidad está dirigida a viajeros frecuentes y trabajadores remotos, brindando velocidades superiores a los 300 Mb/s y navegación sin límite de datos. Su valor comienza en 442.000 pesos al mes.

Antes de contratar cualquiera de estas alternativas, es recomendable evaluar aspectos como el uso previsto, la cantidad de dispositivos que se conectarán simultáneamente y el presupuesto disponible. De esta manera, será más fácil elegir el plan que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario y realizar la contratación a través de los canales oficiales de la compañía.