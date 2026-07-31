Cómo tomar mejores fotos con su celular sin filtros ni ediciones: la función que mejora los resultados al instante

Con el avance de la tecnología, la calidad de las cámaras de los celulares ha mejorado de forma significativa durante los últimos años. Gracias a sensores cada vez más avanzados y al apoyo de la inteligencia artificial (IA), hoy es posible capturar imágenes con un alto nivel de detalle sin necesidad de utilizar cámaras profesionales.

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Sin embargo, muchas personas continúan recurriendo a filtros o aplicaciones de edición para mejorar sus fotografías, sin saber que el propio celular incorpora herramientas o funciones capaces de ofrecer mejores resultados desde el momento de la captura. Una de las funciones más útiles para conseguir imágenes más atractivas es el HDR, sigla en inglés de High Dynamic Range o Alto Rango Dinámico.

De acuerdo con información citada en el medio Xataka, esta función busca mejorar la calidad de las fotografías al ampliar el rango de luminancia de una imagen. Es decir, permite captar una mayor cantidad de información tanto en las zonas muy iluminadas como en las más oscuras de una escena.

Muchas personas continúan recurriendo a filtros o aplicaciones de edición para mejorar sus fotografías. Foto: Getty Images

Gracias a este procesamiento, el HDR evita que las áreas con mucha luz aparezcan sobreexpuestas o que las sombras pierdan detalles importantes. Como resultado, las imágenes presentan colores más fieles, un mejor nivel de contraste y una mayor definición, especialmente en escenarios donde existe una gran diferencia.

Los expertos recomiendan mantener esta función activada en la mayoría de las situaciones, ya que permite mejorar la calidad de la imagen sin necesidad de aplicar filtros posteriormente. No obstante, existen algunos casos en los que puede ser preferible desactivarla para evitar ligeros desenfoques si el sujeto cambia de posición.

Estas funciones pueden activarse en segundos. Foto: Foto: Getty Images.

Aunque esta función está disponible en la mayoría de los celulares Android de gama media y alta, incluidos modelos de marcas como Samsung y Xiaomi, así como en los iPhone, algunos fabricantes han desarrollado herramientas adicionales para mejorar la experiencia fotográfica.

Es el caso de Oppo, cuya serie Reno 16 incorpora la función Pop Camera, que permite aplicar con un solo toque estilos inspirados en cámaras vintage, como ‘Cámara digital’, ‘Película instantánea’ y ‘Fuga de luz’, facilitando la creación de fotografías con diferentes estéticas y ambientes sin necesidad de recurrir a aplicaciones de edición.