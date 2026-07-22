Cómo detectar garrapatas en perros: la función oculta de su celular que puede facilitar la búsqueda en segundos

Al regresar de un paseo con una mascota, es común encontrar un pequeño punto marrón en su pelaje y pensar de inmediato que se trata de una garrapata. Ante esta situación, existe una función disponible en muchos celulares que puede facilitar la revisión antes de que el parásito pase desapercibido.

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Aunque pocos usuarios conocen esta herramienta, su utilidad radica en que facilita la detección de garrapatas, parásitos que se alimentan de la sangre de animales y personas mediante una mordedura que puede causar irritación, reacciones alérgicas o infecciones. Además, algunas especies son capaces de transmitir bacterias y virus a través de su saliva, poniendo en riesgo la salud.

El método consiste en activar la cámara del teléfono y utilizar el filtro de inversión de color, también conocido como modo “negativo”. Al aumentar el contraste de la imagen, las garrapatas, por su tonalidad oscura, resaltan como puntos brillantes sobre el pelaje de la mascota o la piel, facilitando su localización. Sin embargo, la ubicación y el funcionamiento pueden variar según el modelo y el sistema operativo.

Las garrapatas pueden afectar a mascotas como los perros. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Dónde encontrar esta función?

Los usuarios de teléfonos iPhone cuentan con una función de accesibilidad que permite identificar posibles garrapatas en el pelaje de las mascotas. Se trata de la herramienta Lupa, una aplicación integrada en los dispositivos de Apple que, al combinarse con el filtro de inversión de colores, aumenta el contraste de la imagen y facilita la visualización de pequeños parásitos.

Para utilizar esta función, primero es necesario ingresar a ‘Ajustes’, seleccionar ‘Accesibilidad’ y activar la opción Lupa. Una vez habilitada, la aplicación aparecerá entre las herramientas del teléfono.

Además de estas funciones integradas en los celulares, existen aplicaciones especializadas que pueden descargarse desde las tiendas oficiales de aplicaciones. Foto: Getty Images

Después, solo hay que abrirla, acceder al menú de configuración mediante el ícono de la rueda dentada, entrar en ‘Filtros’ y elegir la opción ‘Invertido’. Con esta configuración activa, deberá recorrer lentamente el pelaje de la mascota con la cámara para comprobar si el punto observado corresponde a una garrapata.

Por su parte, en los dispositivos con sistema operativo Android también es posible aplicar un procedimiento similar. El usuario debe dirigirse a ‘Ajustes’, ingresar a ‘Accesibilidad’ y buscar el apartado relacionado con la visibilidad, cuyo nombre puede variar según el fabricante del teléfono. Allí se activa la opción ‘Inversión de colores’ y, posteriormente, se utiliza la cámara para examinar el pelaje del animal con un mayor nivel de contraste.

Además de estas funciones integradas en los celulares, existen aplicaciones especializadas que pueden descargarse desde las tiendas oficiales de aplicaciones.