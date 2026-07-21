La innovadora tecnología que permite dejar a los perros en espacios seguros mientras sus dueños hacen compras

El avance tecnológico también ha transformado la forma en que las personas cuidan a sus mascotas. Como respuesta a las restricciones sobre dejar animales solos en espacios públicos, algunos supermercados en Alemania han instalado zonas especiales de estacionamiento para mascotas en la entrada de sus establecimientos. Estos espacios buscan ofrecer una alternativa más segura mientras los dueños realizan sus compras.

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La iniciativa cobra relevancia debido a normativas como la vigente en España, donde la ley prohíbe dejar a los perros atados en lugares públicos sin la supervisión presencial de su propietario. Incumplir esta disposición puede acarrear sanciones económicas que van desde los 500 hasta los 10.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso y del nivel de estrés o ansiedad que la situación pueda causar al animal.

¿Cómo son los estacionamientos para perros?

En Alemania, algunos supermercados han comenzado a implementar modernas estaciones para mascotas, una iniciativa que busca ofrecer un espacio seguro y cómodo para los perros. Estos puntos de estacionamiento representan una alternativa para dejar a los animales atados en el exterior de los establecimientos y aprovechan la tecnología para mejorar su bienestar durante la espera.

Estas perreras inteligentes incorporan diversas funciones diseñadas para garantizar la comodidad y la seguridad de las mascotas. Entre ellas se encuentran sistemas de control de temperatura y ventilación, un diseño higiénico pensado para reducir el estrés de los animales, acceso mediante una aplicación para teléfonos inteligentes o un código facilitado por la tienda, además de videovigilancia y mecanismos de desinfección automática.

Los impulsores de esta iniciativa destacan que la creación de estos espacios responde a una necesidad cada vez más frecuente entre los dueños de mascotas. Según los expertos, millones de personas llevan a sus perros consigo cada semana, por lo que contar con un lugar seguro donde puedan permanecer evita prácticas riesgosas, como dejarlos dentro del vehículo o atados en el exterior de un establecimiento.

El proyecto cuenta con el respaldo de la startup DogSpot, empresa vinculada a Pet Care Innovation (PCI), una organización especializada en innovación para el cuidado de mascotas.

Además de instalar estas casetas inteligentes en supermercados y comercios, la compañía también las comercializa para uso particular, permitiendo que puedan utilizarse en vehículos o en espacios donde no está permitido el ingreso de perros, siempre con el objetivo de ofrecer una alternativa más segura y cómoda para los animales.