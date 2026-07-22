¿Adiós a las redes sociales para los menores de 16 años? Radican nuevo proyecto de ley en Colombia

El uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes lleva años generando debate debido a los riesgos que estas plataformas pueden representar para su bienestar. Aunque ofrecen acceso a información útil y facilitan la comunicación, su uso sin supervisión también puede exponerlos a contenidos inapropiados, ciberacoso, estafas, dependencia del celular y otros problemas.

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Ante este panorama, varios países han comenzado a impulsar restricciones para limitar el acceso de los menores a estas plataformas. Uno de los casos más recientes es el de Francia, donde, a partir del 1 de septiembre, entrará en vigor la prohibición de crear nuevas cuentas en redes sociales para menores de 15 años. Desde enero del próximo año, la medida también se extenderá a las cuentas existentes.

Colombia también avanza en esa dirección. Este 22 de julio, los senadores Honorio Henríquez y Enrique Cabrales, junto con otros congresistas, volvieron a radicar un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a las redes sociales y su uso por parte de menores de 16 años. La iniciativa pretende proteger la salud mental, la integridad y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital.

Según los promotores, la propuesta busca hacer frente a problemáticas como el ciberacoso, la explotación sexual, la violencia digital y el impacto que el uso excesivo de estas plataformas puede tener en la salud mental.

La preocupación por los efectos de las redes sociales ha impulsado medidas en diferentes países. Foto: Getty Images

Asimismo, consideran que las empresas tecnológicas deben asumir una mayor responsabilidad en la protección de los menores y sostienen que Colombia no puede quedarse rezagada frente a otros países que ya han adoptado medidas similares.

Diversas investigaciones respaldan este debate al advertir que dedicar más de tres horas al día a las redes sociales está asociado con un mayor riesgo de ansiedad, depresión, trastornos del sueño y otras afectaciones del bienestar emocional de los adolescentes.

El uso de las redes sociales por parte de menores de edad continúa siendo objeto de debate. Foto: Getty Images

En ese sentido, el representante Jesús Lorduy aseguró que la iniciativa no pretende alejar a los menores de la tecnología, sino establecer mecanismos que garanticen una navegación más segura. Entre ellos, sistemas efectivos de verificación de edad para impedir el acceso cuando no se cumplan los requisitos.

Con esta iniciativa, se busca definir un marco legal que establezca límites claros para el acceso de los menores a las plataformas digitales, ante la preocupación por los efectos que estos espacios pueden tener en su desarrollo.