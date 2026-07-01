Tres menores de edad fueron rescatados por la Policía de Medellín: consumían esta sustancia

La Policía Metropolitana de Medellín confirmó el rescate de tres menores de edad procedentes de Bogotá al interior de un establecimiento hotelero en el centro de la capital de Antioquia.

Rescate de 43 menores desaparecidos tras un operativo contra la trata: había bebés de 18 meses y varios arrestos en EE. UU.

La intervención oficial se dio en el marco de los operativos permanentes de vigilancia destinados a prevenir escenarios de vulneración de derechos en espacios abiertos al público. Tras la inspección, el establecimiento comercial recibió una sanción de cierre temporal debido a las irregularidades operativas detectadas.

Rescatan a una niña de tres años que permanecía sola y encerrada bajo llave en una vivienda de Bogotá

Activación de rutas de restablecimiento y detalles del procedimiento

El procedimiento estuvo a cargo del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia en el sector de La Candelaria, específicamente en la zona de Tegelo. Al interior de una habitación, los uniformados ubicaron a los jóvenes, uno de 14 años y dos de 16 años, quienes permanecían en el lugar sin el acompañamiento de sus padres o representantes legales.

Los primeros informes técnicos indicaron que los afectados se encontraban consumiendo sustancias estupefacientes.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, detalló: “Nuestros uniformados ubicaron a estos tres adolescentes al interior de una habitación consumiendo sustancias psicoactivas en compañía de varios adultos”.

Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Yesid Bello Cubides Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

“De manera inmediata, se activó la ruta de restablecimiento de derechos, garantizando su protección y el traslado a la comisaría de familia y a la unidad de permanencia en justicia, donde quedaron bajo el acompañamiento de las autoridades competentes”, concluyó Bello.

Sanciones comerciales y balances de seguridad ciudadana

En aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las autoridades ordenaron la suspensión temporal de la actividad económica del hotel por un término de 10 días. El comando de la institución policial fundamentó la sanción en los artículos 87 y 88 de la Ley 1801 de 2016.

La medida busca responsabilizar a las administraciones hoteleras del cumplimiento de las normativas de registro de huéspedes menores de edad durante las temporadas de vacaciones estudiantiles.

🚨Nuestra Policía rescató a tres adolescentes provenientes de Bogotá que se encontraban solos, sin un adulto responsable y, al parecer, consumiendo sustancias psicoactivas en un hotel del centro.



Activamos la ruta de protección y se suspendió el establecimiento por 10 días.… pic.twitter.com/BkGcObsvTZ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 1, 2026

Respecto a los indicadores consolidados, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que durante el año 2026 se ha logrado la protección de 1.153 menores de edad ante comisarías y defensorías de familia.

Asimismo, la institución reportó la aprehensión de 257 adolescentes por conductas delictivas, vinculadas principalmente a la violencia intrafamiliar y al tráfico de estupefacientes. Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ratificó mediante sus redes oficiales el despliegue de las rutas institucionales de protección.