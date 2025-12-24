Las autoridades de Estados Unidos llevaron a cabo una operación que resultó en el rescate de al menos 43 menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos, posiblemente siendo víctimas de trata de blancas.

Funcionarios policiales del estado de Florida anunciaron que entre los menores había niños de tan solo 18 meses de edad.

En el operativo, de acuerdo con los oficiales federales que notificaron el pasado jueves 18 de diciembre, también se logró el arresto de nueve personas. El esfuerzo de las autoridades duró dos semanas, y la operación recibió el nombre de: Operación Luces del Norte, dirigida por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Los menores, al parecer, eran víctimas de trata de blancas. Foto: 123RF

Los niños que fueron rescatados habían desaparecido en 14 condados diferentes del país, también se lograron rescates en los estados de Luisiana, Misisipi y Tennessee.

“Esta fue la operación más exitosa para encontrar un niño desaparecido jamás realizada en el norte de Florida”, declaró aquel jueves Greg Leljedal, el alguacil federal interino del Distrito Norte de Florida, de acuerdo con las declaraciones recopiladas por la revista People.

“Gracias a la incansable dedicación de los alguaciles federales y de nuestros aliados en las fuerzas del orden, 43 niños en peligro ahora estarán sanos y salvos en casa durante las fiestas”, agregó el oficial.

La policía procedió con el arresto de nueve invlocrados. Foto: Getty Images

Los detalles de la oficina del alguacil revelaron que el operativo se llevó a cabo entre el 1 y el 12 de diciembre, Más de 80 agentes, de 25 agencias diferentes, participaron en la liberación de los menores. También se contó con el apoyo de servicios postales, médicos y organizaciones de defensa de derechos de menores.

Las autoridades aseguraron que el objetivo era localizar a los niños reportados como desaparecidos desde hace días y garantizarles un lugar seguro, además de atención médica y prevenirlos de actividades criminales relacionadas con la explotación.

Los menores tenían entre 1 y 17 años. Foto: Getty Images

Las víctimas de desaparición fueron declarados como “críticamente desaparecidos”, que es una categorización de la policía para referirse a las personas que corren mayor riesgo de violencia u otros peligros —como trata de blancas o violencia doméstica— en caso de secuestro o desaparición.

La policía notificó el rescate de un menor, que no fue identificado públicamente, quien había desaparecido en septiembre en el condado de Leon y localizado el pasado jueves en Luisiana. Actualmente, está bajo la custodia federal. Otro menor de un año, y uno más de 17 años, desaparecidos en el condado de Okaloosa, fueron liberados en Misisipi.

En Noche Vieja, o la noche de Navidad, es tradición en varios países, especialmente en Estados Unidos, preparar la llegada de Santa Claus a los hogares. Este trae consigo los regalos navideños para quienes tuvieron un buen comportamiento durante el año.

Santa viaja desde el Polo Norte por todo el mundo a bordo de su trineo impulsado por los renos que lo acompañan. Al llegar a las casas, desciende por la chimenea y deja los regalos junto al árbol de Navidad. Antes de irse, come las galletas con leche que le dejaron los niños sobre la mesa antes de irse a la cama.

Ahora existen varias plataformas en internet que permiten el rastreo del trineo de Santa, para verificar por dónde está pasando en tiempo real, lo que hace más divertida la espera para los niños que creen en la magia de Santa Claus.

La organización estadounidense, y de Canadá, para la alerta y control aeroespacial, NORAD (Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte), notificó que Santa empezó su recorrido por el mundo este miércoles, 24 de diciembre, a las 9 de la mañana. La agencia también detalla que se dirige hacia las islas del Pacífico Sur.

Después hará un recorrido por Nueva Zelanda y Australia, luego a Japón y atravesará todo Asia, África y terminará en Europa. Para el final de su viaje, volverá a América para terminar de repartir los regalos.

NORAD en una de las opciones para rastrear el camino de Santa. Esta página de control aéreo le sigue el paso a Santa desde 1955. Desde hace año, existe una aplicación móvil que indica el camino en tiempo real del trineo navideño.

Otra opción es el rastreador de Santa de Google, el cual se puede encontrar en el buscador. Google también cuenta con varios juegos temáticos y gratis para que las familias se diviertan mientras rastrean a Santa.

Algunos de esos juegos disponibles son:

Apagado como una luz

Tronco de Navidad

A prueba de pingüinos

Selfie de Papá Noel

Creador de elfos

Ollie bajo el mar

Laboratorio de código

Inclinación de Gumball

Paseo en tren

Rebote de regalos

Construye y atornilla

Tormenta de bolas de nieve

Tradiciones navideñas

Los anteriores se pueden encontrar poniendo el nombre correspondiente en el buscador de Google.