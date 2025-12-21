Así operaba la red que tramitaba cédulas a delincuentes dominicanos y venezolanos para burlar a las autoridades migratorias en EE. UU. y Europa

Desde hace tres años, las autoridades colombianas estaban tras la pista de la red encargada de haberles entregado, por lo menos, 1.246 cédulas a delincuentes dominicanos y venezolanos que, tras el pago de millonarias sumas de dinero, usaban a Colombia como trampolín para conquistar Ecuador, Brasil, México, Estados Unidos y Europa con identidades falsas.

En diciembre de 2024, la misma Registraduría había alertado luego de encontrar que en el departamento del Atlántico se habían expedido 348 cédulas, en Córdoba 281, 150 en el Cesar, 121 en Cundinamarca y 100 en Bolívar, que terminaron en manos de personas de estas nacionalidades.

La preocupación para los investigadores no solo de la Registraduría, también de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y de la Fiscalía era saber quién estaba detrás de esa compleja red delincuencial capaz de emitir los documentos a cambio de entre 3.000 y 5.000 dólares, es decir, entre 12 millones y 20 millones de pesos colombianos.

“Es una situación que venimos detectando desde Migración Colombia y desde la regional Antioquia desde hace 3 años. Consiste en que algunos ciudadanos dominicanos ingresan a territorio colombiano a documentarse como colombianos. Hay una red delincuencial que logra contacto con esos ciudadanos y proceden a identificarlos con registros extemporáneos, por medio de testigos aportando información apócrifa o falsa”, le dijo a SEMANA Paola Salazar, la directora de esa entidad en Antioquia.

Luego de cruzar la información de diferentes oficinas y la hallada en las más de 1.246 cédulas, a Policía, Migración Colombia y la Fiscalía, junto al Servicio Diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, dieron el eslabón.

“La Fiscalía, con apoyo de la Registraduría, logró la captura de un grupo de individuos encargados de traficar con documentos, falsas identidades y suplantaciones, entre ellos un funcionario de la entidad”, dijo el registrador nacional Hernán Penagos.

Registrador Nacional Hernán Penagos. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Se trata de Andrés Felipe Saltarín Cartagena, Natalia Patricia Garcés Galeano, alias La Madrina, y su esposo, Marco Aurelio Monterrosa Mercado, alias Yeyo, implicados en por lo menos 17 trámites con información falsa que permitió expedir registros civiles y cédulas de ciudadanía para hacer pasar como nacionales a personas de República Dominicana que tenían anotaciones y requerimientos judiciales pendientes, indicó la Fiscalía.

Saltarín Cartagena, por ejemplo, es un auxiliar administrativo de la Registraduría en Belén, la más grande de las 16 comunas de Medellín, cuya población ronda los 200.000 habitantes. Su rol es esa importante oficina le permitió, según determinó la Fiscalía, aprovechar su cargo para recibir a los dominicanos, tomarles sus huellas dactilares, las fotografías para expedirles sus documentos como colombianos y facilitarles los demás requisitos ley para engañar no solo a las autoridades locales, también a las de otros países.

Sin embargo, las autoridades creen que él sería solo una parte del engranaje de esa red que extendió sus tentáculos a departamentos como Santander y Huila, y a las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores en Ibagué (Tolima) y Manizales (Caldas).

En esos despachos, determinó la Fiscalía, Monterrosa Mercado era el encargado de facilitarles a los dominicanos el papeleo para lograr, ya con la cédula colombiana en mano, un apetecido pasaporte vinotinto, con el cual se puede ingresar sin ningún tipo de visa, por ejemplo, a 30 países europeos, como Alemania, España, Suiza y Francia, entre otros.

Su esposa, según las investigaciones, coordinaba los movimientos de esta compleja red con presencia en por lo menos seis departamentos: recibía desde República Dominicana y España las millonarias sumas de dinero cobradas a sus clientes, les daba las instrucciones a seguir para lograr sus documentos colombianos y orientaba a su compañero sentimental.

“El objetivo de esta gente es viajar a países que no solicitan visa, pero logramos identificarlos a través de un proceso que tenemos para identificación de extranjeros no documentados, este año tenemos 120 inadmisiones de ciudadanos dominicanos, unas de ellas por no proporcionar información verificable para su estancia en el territorio”, explicó la directora regional de Migración Colombia.

Uno de los casos más recientes fue detectado en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Allí, en los estrictos controles migratorios, los funcionarios lograron identificar a un dominicano que había ingresado a Colombia con una cédula con la que suplantaba la identidad de José Jhonatan Tuquerres.

Estos documentos fueron tramitados en el Cauca, pero en Migración se dieron cuenta de algo más grave: había expedido en Bogotá su pasaporte como colombiano, con el cual buscaba llegar a Europa.

En Migración establecieron que el dominicano habría pagado cinco millones de pesos a los traficantes por la obtención de la documentación colombiana, aunque ese dinero parece poco frente al pagado por otros clientes de esta red ilegal.

Así como en otras oportunidades, el caso de Tuquerres fue descubierto por datos risibles en los registros de nacimiento, las fechas o incluso inconsistencias en los lugares de nacimientos aportados por los poseedores de los documentos y su manera de hablar.

“Algunos aparecían con 20 años, pero eran señores mayores de cuarenta, otros decían que nacieron, por ejemplo, en Medellín, pero su acento extranjero es muy marcado y en otros había errores demasiado evidentes, como fechas de nacimiento recientes para personas mayores”, dijo Salazar.

La Dijín de la Policía logró determinar que, además, la red buscaba rutas alternas como Ecuador, Perú y Brasil para evitar controles migratorios y poner a sus clientes en sus destinos finales, por sumas que van desde los 3.000 hasta los 5.000 dólares, unos 20 millones de pesos.

La madrina y su esposo, al ser llevados ante la justicia, aceptaron los cargos imputados por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito. Por su parte, Saltarín, el auxiliar de la Registraduría, negó ser parte de la organización criminal. Los tres fueron cobijados con medida de aseguramiento domiciliaria.

A pesar de la identificación y judicialización de estas tres personas, las autoridades creen que hay más personas implicadas. Así lo sugiere un pronunciamiento del registrador nacional, quien celebró este golpe a la delincuencia.

“La Registraduría está comprometida para combatir la falsedad y a través del equipo de analítica de datos estamos apoyando la Fiscalía para desarticular todas las bandas que se encargan de estos delitos”, dijo Penagos.

“Con estas capturas se golpea de manera contundente una cadena ilícita que instrumentalizaba a Colombia como país de tránsito para migración irregular hacia Estados Unidos y Europa. La operación fortalece la lucha bilateral contra el fraude en visados y documentos de viaje, el tráfico ilícito de migrantes, la usurpación de identidades, y la afectación directa a la seguridad hemisférica”, indicó la Dijín.

La tarea de las autoridades ahora será tratar de determinar si existe alguna relación entre esta organización criminal y la de 16 personas que, con ayuda de Estados Unidos, fue desmantelada a comienzos de este mes que se encargaba de tramitar visas a Estados Unidos y que logró recaudar más de 2,5 millones de dólares.

“Están acusados ​​de hacerse pasar por funcionarios estadounidenses para enriquecerse fraudulentamente a costa de las víctimas que intentaban viajar legalmente a Estados Unidos”, declaró el miércoles 3 de diciembre, el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.