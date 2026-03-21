El presidente Gustavo Petro y los principales voceros de su Gobierno estuvieron hablando de un supuesto fraude en los comicios de 2026 cuando ni siquiera se había terminado de levantar el censo electoral de los colombianos que estarían habilitados para votar en esta contienda.

Gustavo Petro lanzó un mensaje de cara a la primera vuelta presidencial y volvió a hablar de la teoría del fraude electoral

Entre trinos y republicaciones de cuentas cercanas al Pacto Histórico, el mandatario alentó un manto de dudas sobre el proceso electoral que solo ha podido saldarse tras conocer los resultados.

Los candidatos a las consultas reconocieron la proclamación de ganadores; no hubo cambios en el número de curules al Senado entre preconteo y escrutinio, y el conteo a la Cámara avanza en un escenario en el que los candidatos que han hecho reclamaciones han visto sus dudas resueltas.

Hernán Penagos, registrador nacional. Foto: Juan Carlos Sierra

Días después del cierre de las urnas, todos los observadores nacionales e internacionales respaldaron el proceso electoral y ya se conoció un dato clave que demuestra la transparencia del proceso: el 99,8 por ciento de los resultados entre el preconteo y el escrutinio coinciden. Ese número es visiblemente inferior al porcentaje que se tuvo para 2022, cuando superó el 5 por ciento.

Entonces, ¿hubo fraude? El coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, Diego Rubiano, destaca que han ocurrido hechos en cascada que dan tranquilidad sobre el proceso electoral: los esquemas de auditoría sobre los sistemas de información se abrieron a tiempo, hubo exposición sobre los códigos fuente, un hecho que no había ocurrido anteriormente, la transmisión de la información de los formularios E-14 se dio en buenos tiempos y el desfase del 0,20 por ciento entre el preconteo y el escrutinio no es estadísticamente significativo.

Procuraduría advierte el riesgo de la narrativa de fraude electoral fomentada por el presidente Gustavo Petro

“Cada E-14 tiene una huella digital y los verificamos en un proceso manual. Descubrimos una cantidad de errores humanos en el diligenciamiento por tachaduras o enmendaduras que ocurren cuando se escribe a mano y para los que los documentos que forman parte del proceso de escrutinio, en este caso, el acta de claveros, estaban en perfecto diligenciamiento”, detalló Rubiano.

La administración Petro ya no se queja de las elecciones del 8 de marzo. Foto: JOSÉ VARGAS-SEMANA

Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, aseguró que durante las últimas semanas hubo desinformación que alentó mitos como una supuesta tinta de bolígrafos que se borraba o tachaduras que habrían aparecido de los E-14. Esos comentarios surgieron de las mismas cuentas de redes sociales del presidente.

“Si algo positivo surgió de esta polémica, es que hubo muchos testigos electorales que permitieron revisar que los votos fueron bien contados. El software no ha sido el problema; por el contrario, ha sido auditado en múltiples ocasiones por parte de los organismos más importantes en asuntos electorales”, puntualiza Basset.

https://www.semana.com/nacion/articulo/defensa-del-presidente-petro-asegura-que-no-borrara-ninguna-de-las-publicaciones-sobre-presunto-fraude-electoral/202649/

La administración Petro ya no se queja de las elecciones del 8 de marzo. El mismo sistema que el presidente cuestionó le dio el triunfo en el Senado y en la Cámara al Pacto Histórico y dejó sin peso la consulta presidencial que más cuestionó ese partido, la del Frente Amplio. Aun así, el Gobierno no quedó convencido de la transparencia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, reclama una “auditoría completa” del software para las presidenciales del 31 de mayo.

El exregistrador Carlos Ariel Sánchez responde que las posibles fallas se han enmendado con el escrutinio y atribuye los cuestionamientos previos al cambio en los documentos electorales, pues no se puede ignorar que los tarjetones tuvieron un rediseño.

No hubo fraude en las elecciones a Congreso. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“El fraude, si es que lo hay, no está en el hecho físico del proceso electoral que desarrollan las instituciones. Cuando hay quejas, se rehacen los escrutinios porque los E-14 permiten ver dónde hubo fallas, si es que existieron”.

Saldada la retórica del supuesto fraude para las elecciones del 8 de marzo, ahora los colombianos miran a las elecciones presidenciales del 31 de mayo en un contexto en el que llama la atención una alerta que emitió la MOE: hay desinformación circulando sobre el proceso electoral.