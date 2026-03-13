Defensa del presidente Petro asegura que no borrará ninguna de las publicaciones sobre presunto fraude electoral

El abogado Alejandro Carranza, apoderado del presidente Gustavo Petro, le manifestó este viernes, 13 de marzo, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que el mandatario no borrará ninguna publicación en redes sociales en las que se ha referido a fraude electoral.

Gustavo Petro entra en disputa con el registrador y el procurador: “Están muy bravos conmigo, buscan que un juez me censure”

La constancia se dejó en medio de la audiencia en la que se estudian las medidas cautelares solicitadas en una acción popular que busca evitar que se hagan publicaciones sin ningún sustento probatorio ante algún tipo de fraude electoral en medio de los comicios que se adelantan en la primera mitad de este año.

“Mi representado, el señor presidente de la República, no va a retirar ninguna de las afirmaciones que ha hecho ni va a renunciar a su derecho a alertar a la ciudadanía y al pueblo colombiano frente a esto”, indicó el jurista.

La defensa del presidente Gustavo Petro aseguró ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no borrará ninguna de las publicaciones sobre fraude electoral. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3YsuQz1tl6 — Revista Semana (@RevistaSemana) March 13, 2026

El apoderado de Petro indicó que el jefe de Estado, “como representante de la unidad nacional”, y cumpliendo sus funciones, ha manifestado que existen irregularidades en la adquisición del software por parte de la Registraduría para el escrutinio.

Para esto, citó que se debe cumplir el fallo de 2018 del Consejo de Estado que dio una serie de órdenes con el fin que se adquiriera un software para evitar los hechos que motivaron el fallo que anuló varias elecciones y otorgó otras curules.

Procuraduría advierte el riesgo de la narrativa de fraude electoral fomentada por el presidente Gustavo Petro

“Hay algo que nos llama la atención, y que el señor presidente sí le solicita en esta diligencia, y es que de fondo, se pide que en esta acción popular, se vele por esos intereses que el actor popular pide, y que se cumpla el fallo del Consejo de Estado que ordenó un software propio del Estado, no de Thomas and Greg, que no nos toque rogarle tres días para que nos deje mirar cómo se defiende la democracia”, precisó.

Por esto, le pidió al Tribunal Administrativo que se tomen las medidas necesarias para que se cumpla dicho fallo.

Procuraduría alertó sobre el uso indebido de medios públicos, como RTVC, para promover el discurso de fraude electoral que ha planteado el presidente Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8bT1WIt8im — Revista Semana (@RevistaSemana) March 13, 2026

“El señor presidente ha reclamado justamente eso, públicamente desde el 2022, la coincidencia de fondo es total. Los responsables de fondo son la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, no la Presidencia”, aseveró.

Finalmente, indicó que con la acción popular que se estudia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se quiere “callar” al jefe de Estado y evitar que continúe con sus denuncias frente a fraudes electorales.

En la diligencia que se adelantó en la mañana de este viernes, el procurador delegado Juan Carlos Villamil cuestionó el uso de esta narrativa de fraude procesal sin ningún tipo de evidencia o prueba clara.