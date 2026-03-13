Judiciales

Defensa del presidente Petro asegura que no borrará ninguna de las publicaciones sobre presunto fraude electoral

Para el apoderado del primer mandatario se quieren “callar” las denuncias que ha hecho en sus redes sociales.

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Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 4:29 p. m.
El presidente Gustavo Petro ha publicado varios mensajes en los que ha señalado a la Registraduría de permitir el fraude electoral.
El presidente Gustavo Petro ha publicado varios mensajes en los que ha señalado a la Registraduría de permitir el fraude electoral. Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia

El abogado Alejandro Carranza, apoderado del presidente Gustavo Petro, le manifestó este viernes, 13 de marzo, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que el mandatario no borrará ninguna publicación en redes sociales en las que se ha referido a fraude electoral.

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La constancia se dejó en medio de la audiencia en la que se estudian las medidas cautelares solicitadas en una acción popular que busca evitar que se hagan publicaciones sin ningún sustento probatorio ante algún tipo de fraude electoral en medio de los comicios que se adelantan en la primera mitad de este año.

“Mi representado, el señor presidente de la República, no va a retirar ninguna de las afirmaciones que ha hecho ni va a renunciar a su derecho a alertar a la ciudadanía y al pueblo colombiano frente a esto”, indicó el jurista.

El apoderado de Petro indicó que el jefe de Estado, “como representante de la unidad nacional”, y cumpliendo sus funciones, ha manifestado que existen irregularidades en la adquisición del software por parte de la Registraduría para el escrutinio.

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Para esto, citó que se debe cumplir el fallo de 2018 del Consejo de Estado que dio una serie de órdenes con el fin que se adquiriera un software para evitar los hechos que motivaron el fallo que anuló varias elecciones y otorgó otras curules.

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“Hay algo que nos llama la atención, y que el señor presidente sí le solicita en esta diligencia, y es que de fondo, se pide que en esta acción popular, se vele por esos intereses que el actor popular pide, y que se cumpla el fallo del Consejo de Estado que ordenó un software propio del Estado, no de Thomas and Greg, que no nos toque rogarle tres días para que nos deje mirar cómo se defiende la democracia”, precisó.

Por esto, le pidió al Tribunal Administrativo que se tomen las medidas necesarias para que se cumpla dicho fallo.

“El señor presidente ha reclamado justamente eso, públicamente desde el 2022, la coincidencia de fondo es total. Los responsables de fondo son la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, no la Presidencia”, aseveró.

Finalmente, indicó que con la acción popular que se estudia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se quiere “callar” al jefe de Estado y evitar que continúe con sus denuncias frente a fraudes electorales.

En la diligencia que se adelantó en la mañana de este viernes, el procurador delegado Juan Carlos Villamil cuestionó el uso de esta narrativa de fraude procesal sin ningún tipo de evidencia o prueba clara.