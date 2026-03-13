Procuraduría advierte el riesgo de la narrativa de fraude electoral fomentada por el presidente Gustavo Petro

El procurador delegado Juan Carlos Villamil Navarro le solicitó este viernes 13 de marzo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que emita medidas cautelares frente a la narrativa de fraude electoral que ha fomentado en los últimos meses el presidente Gustavo Petro y varios integrantes de su gobierno.

En su enfática intervención, el representante del Ministerio Público puso de presente la gran cantidad de publicaciones que ha hecho el primer mandatario en su cuenta de X, aseverando que existe una mecánica para alterar los resultados electorales, sin presentar ningún tipo de pruebas.

Procuraduría pide al Tribunal emitir medidas cautelares frente al discurso del presidente Gustavo Petro sobre presunto fraude en las elecciones. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0F3oGQagoM — Revista Semana (@RevistaSemana) March 13, 2026

A esta situación se le suma que los medios públicos, como RTVC, les han dado fuerza a dichas publicaciones.

Esta narrativa, indicó el procurador delegado, ha afectado la credibilidad en el proceso electoral de los comicios del pasado domingo 8 de marzo. En el desarrollo de los escrutinios se ha presentado un aumento considerable de testigos electorales que dudan de los resultados.

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“Yo vengo de prestar el servicio de control en los escrutinios que se están desarrollando estos días y la afluencia de testigos electorales y de apoderados, no porque sea malo, sino por la forma en que se les ha inducido a creer que hay un eventual fraude ha trastocado el desarrollo normal de los escrutinios”, detalló.

“Todos los testigos electorales y los apoderados que han llegado, por lo menos a Corferias, que es lo que he visto presencialmente, llegan con la idea de que los votos de sus patrocinados o de sus partidos políticos han sido alterados y están generando una demora, por lo menos, en la entrega de los resultados de los escrutinios”, destacó el procurador delegado al poner de presente las afectaciones de ese tipo de discursos.

Procuraduría alertó sobre el uso indebido de medios públicos, como RTVC, para promover el discurso de fraude electoral que ha planteado el presidente Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8bT1WIt8im — Revista Semana (@RevistaSemana) March 13, 2026

Todo esto ha dificultado finalizar el tema de los escrutinios puesto que se hacen constantes exigencias para reconteos por apoderados de candidatos y partidos políticos “que llegan con la mentalidad de pensar que sí hubo un fraude, que a su partido o a su candidato le quitaron los votos o le pusieron más a los de su contrincante o de otra organización política”.

“Todo esto se considera, entonces, que puede estar afectando, al menos en grado de amenaza, a la función electoral y a que su prestación sea eficiente y oportuna. Por esta razón, lo que se solicitó en la medida cautelar, ya para terminar, es que se disponga por parte del Tribunal, y en aras de la protección de este derecho colectivo al servicio público de la función electoral”, manifestó el procurador Villamil Navarro.

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Por esto manifestó la necesidad de fijar la medida cautelar para evitar afectaciones en el proceso electoral que seguirá con la primera vuelta presidencial en mayo.

“Se debe solicitar que todas las actividades, aquellas que puedan amenazar, originar el daño que han causado o lo sigan ocasionando, ya que su prestación sea oportuna y eficiente, es solicitarle al señor presidente de la República”, indicó.

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“Y yo me extendería aún más, creo que se está replicando, o creo no, lo he visto personalmente en los medios de comunicación públicos, más exactamente en RTVC, replicando estas opiniones que, acá en su red social, el señor presidente de la República, en sus alocuciones presidenciales, replican estas opiniones y generan un, como digo, una afectación, por lo menos en grado de amenaza, a esta prestación oportuna del servicio”, añadió.

Denuncias con pruebas

Por estas situaciones, el procurador delegado le pidió de “manera respetuosa” al presidente de la República “que en sus alocuciones presidenciales, discursos públicos o en las redes sociales omita transmitir cualquier afirmación u opinión o comentario que ponga en duda la transparencia del proceso electoral que se desarrollará”.

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Esto, en todo lo referente a la narrativa de presuntos fraudes electorales, manipulación de los softwares que se utilizan en el proceso electoral, posibles alteraciones en el kit electoral, irregularidades en el diligenciamiento o manipulación de los formularios o tarjetones y cualquier otra consideración sobre el proceso electoral, “sin que se tenga una prueba fehaciente de tales situaciones, que estén debidamente soportadas tales afirmaciones, que estén corroboradas por las autoridades judiciales competentes, por los órganos de control, por las entidades que conforman la organización electoral, la Comisión Nacional de Control Electoral, y que en caso de pronunciarse antes de hacerlo, deba ponerse a disposición de estas autoridades dicha información con sus fuentes de información y las pruebas que sustenten tales afirmaciones”.