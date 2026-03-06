Elecciones 2026

Tribunal cita al presidente Petro a una audiencia pública por señalamientos contra la organización electoral

Esto es para evaluar una medida cautelar presentada por la Procuraduría General de la Nación, que solicita probar los señalamientos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 10:07 a. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

En una inédita decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó para el próximo viernes 13 de marzo a una audiencia pública al presidente de la República, Gustavo Petro, por los señalamientos que se han hecho desde el Ejecutivo contra la organización electoral.

En el auto que convoca la audiencia, se solicita la presencia y participación de varios funcionarios y representantes de organismos para que presenten sus respectivos argumentos.

Gustavo Petro defiende la película en la que actúa junto a una estrella de Hollywood y los millonarios recursos que invirtió el Estado

Entre estos, la directora del Dapre, el ministro del Interior, el registrador nacional del Estado Civil, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el procurador general y la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).

“El propósito de la audiencia será escuchar a los sujetos procesales y a los expertos convocados en relación con la solicitud de medida cautelar elevada por el señor agente del Ministerio Público y, en general, con las garantías del sistema electoral en el contexto que ofrece el reclamo de protección de derechos colectivos, formulado por el actor popular”, señala la citación.

Nación

El procurador Gregorio Eljach, sobre las elecciones del domingo: “Tenemos la sensación de que todo va a salir bien”

Nación

El expresidente Uribe planteó una nueva Operación Jaque para rescatar a Arauca y al país, también hizo una petición a Delcy Rodríguez

Nación

Registraduría alerta por páginas web falsas para las elecciones: estos son los canales oficiales

Nación

Soldado Daniel Bustos lleva más de cuatro meses desaparecido en Arauca: habla su hermano y pide ayuda para encontrarlo

Nación

Así avanza la cacería de la Policía contra la corrupción electoral; 120 investigadores llevan los casos

Nación

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora González

Nación

Colombia cierra fronteras este 8 de marzo por elecciones: horarios y restricciones

Nación

Actor que compartió escena con Petro reveló detalles de lo que hará el presidente en la película: “Como buen galán”

Mejor Colombia

Día de la Confianza Electoral. ¿Qué tan blindadas están las elecciones del 8 de marzo?

El Debate

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reacciona a alertas de Petro sobre fraude electoral: “Hemos observado los simulacros”

YouTube video nFZGskFfkg8 thumbnail

Después de escuchar las intervenciones, el magistrado ponente Luis Manuel Lasso tomará una decisión de fondo frente a la solicitud de medidas cautelares de urgencia en la acción popular elevada contra la Presidencia de la República.

En la solicitud se indica la necesidad de tomar varias acciones dirigidas a proteger el proceso electoral, que se extenderá en el primer semestre de este año.

¿Cuáles son las peticiones?

En la solicitud que es evaluada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el delegado del Ministerio Público pide la protección de los derechos e intereses colectivos.

“Esta agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y derechos fundamentales y colectivos, solicita al H. Tribunal que mientras se surte el trámite del proceso y se adopta la decisión de fondo que corresponda, de manera preventiva se ordene como medida cautelar de urgencia”, indica la petición.

Petro se queda solo en sus denuncias de posible fraude electoral: partidos respaldan a Hernán Penagos y el trabajo de la Registraduría

Para esto, pide que se “disponga la inmediata casación de las actividades que puedan amenazar, originar el daño que lo haya causado o lo sigan ocasionando al derecho colectivo al servicio público administrativo de la función electoral y a la que su prestación sea eficiente y oportuna”.

Para esto, se le pide al presidente de la República que “en sus alocuciones” y “discursos públicos o en sus redes sociales omita transmitir o retransmitir cualquier información, opinión o comentario que ponga en duda la transparencia del proceso electoral que se aproxima, especialmente lo relacionado con presuntos fraudes electorales, manipulación del software que se utilizan en el proceso electoral, posibles alteraciones en el kit electoral, irregularidades en el diligenciamiento o manipulación de los formularios y/o tarjetones y otras consideraciones sobre el proceso electoral”.

Misión de Observación Electoral en las mesas de votación
Misión de Observación Electoral en las mesas de votación Foto: Daniel Jaramillo

En la petición se señala que cualquier afirmación debe contar con una evidencia clara y citable. De lo contrario, se afecta considerablemente el proceso electoral. En la acción se citan varias declaraciones que ha rendido el jefe de Estado en el marco del proceso electoral.

Esta es la citación completa:

Tribunal ordena medidas cautelares por denuncias contra la MOE by Rafael Pérez Becerra

Más de Nación

El procurador Gregorio Eljach Pacheco.

El procurador Gregorio Eljach, sobre las elecciones del domingo: “Tenemos la sensación de que todo va a salir bien”

Álvaro Uribe y Delcy Rodríguez

El expresidente Uribe planteó una nueva Operación Jaque para rescatar a Arauca y al país, también hizo una petición a Delcy Rodríguez

La Registraduría ha explicado en diferentes instancias que todos los sectores políticos tienen garantías y que habrá acompañamiento internacional.

Registraduría alerta por páginas web falsas para las elecciones: estos son los canales oficiales

Soldado Daniel Bustos, desaparecido en Arauca.

Soldado Daniel Bustos lleva más de cuatro meses desaparecido en Arauca: habla su hermano y pide ayuda para encontrarlo

Monitoreo de la Policía durante la jornada previa a las elecciones del 8 de marzo.

Así avanza la cacería de la Policía contra la corrupción electoral; 120 investigadores llevan los casos

La Fiscalía demostró que Carlos Eduardo Mora González fue responsable de transportar en el vehículo al menor de edad que disparó contra el senador.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora González

Un soldado colombiano hace guardia en la frontera con Venezuela en Villa del Rosario, Colombia

Colombia cierra fronteras este 8 de marzo por elecciones: horarios y restricciones

Imágenes del rodaje de la película del almirante Padilla en la que aparecerá el presidente Gustavo Petro.

Actor que compartió escena con Petro reveló detalles de lo que hará el presidente en la película: “Como buen galán”

planta solar fotovoltaica de generación distribuida

Cali pone en marcha su primer piloto solar de generación distribuida y marca un hito en transición energética

Noticias Destacadas