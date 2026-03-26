Pánico en el norte de Barranquilla por ataque de sicarios: dos hombres fueron asesinados

Al mediodía de este jueves, 26 de marzo, se registró un impresionante ataque de sicarios en la calle 84 con carrera 44, norte de Barranquilla, donde dos hombres fueron asesinados de varios impactos de bala. Los uniformados de la Policía Metropolitana se encuentran revisando las cámaras de seguridad de la zona con el fin de poder ubicar a los responsables.

Asesinan a domiciliario en medio de un atraco en Barranquilla

SEMANA conoció que entre las víctimas mortales se encuentra Gabriel Junior Serna Camargo, quien se había salvado hace unos meses de un ataque criminal en el barrio Villa Estadio, en Soledad. Mientras que el segundo fallecido no ha sido identificado por las autoridades judiciales y murió cuando recibía atención médica en la Clínica Reina Catalina.

Asimismo, se pudo establecer que desde la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía tratan de establecer si este doble crimen se trató de una pugna entre organizaciones criminales por temas relacionados con el microtráfico que tendría que ver con Los Costeños o el llamado Bloque Risistencia Caribe.

Panorámica del norte de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

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Los testigos de este hecho de violencia le precisaron a las autoridades que escucharon muchos disparos por parte de un hombre que atacó a sus dos víctimas para luego darse a la huida.

Los cuerpos sin vida fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para la respectiva necropsia. Las autoridades también recolectan testimonios y hacen otros análisis con el fin de poder determinar quiénes son los sicarios responsables de este doble crimen.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla no se ha pronunciado oficialmente frente a estos hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales. Las personas que tengan información se pueden comunicar a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día.

Finalmente, desde la institución policial seguirán trabajando con los controles en puntos claves con el fin de poder evitar este tipo de situaciones que lamentar.