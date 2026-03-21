Atlántico

Cae conductor de ruta escolar por presunto abuso sexual a una niña: esta es la historia

SEMANA conoció en primicia detalles del caso que está en poder de las autoridades.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de marzo de 2026, 12:39 p. m.
Pastor Reina Castillo fue capturado por la Sijin de la Policía de Barranquilla.
Pastor Reina Castillo fue capturado por la Sijin de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

Los delitos sexuales no se detienen en Atlántico. SEMANA conoció en primicia detalles de la captura de un hombre que fue capturado por integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía Metropolitana de Barranquilla por el delito de acto sexual con menor de 14 años en circunstancia de agravación punitiva.

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El capturado fue identificado por las autoridades judiciales como Pastor Reina Castillo, de 57 años de edad, quien es señalado por las autoridades en Barranquilla de haber, presuntamente, abusado de una menor de 8 años de edad, valiéndose, presuntamente, de su labor como conductor de una ruta escolar.

De acuerdo con lo que conoció esta revista, los hechos de supuesto abuso sexual se registraron cuando el hombre llevaba a la menor desde el colegio a su lugar de residencia.

“La menor de edad decide contarles a sus padres porque los abusos eran reiterativos cuando este señor la llevaba del colegio a su casa. Al parecer, le realizaba tocamientos indebidos”, explicó una fuente judicial consultada por este medio de comunicación.

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Asimismo, la fuente detalló que este hombre realizaba la ruta escolar en su vehículo particular desde hace varios meses.

“Es necesario que los adultos responsables de los menores de edad conversen con el fin de poder saber a tiempo cuando se registren estos casos y también instruirlos para no permitir que estas situaciones se sigan presentando”, detalló.

De igual manera, se conoció que el hombre capturado registra una anotación judicial por el delito de actos sexuales con menores de edad. Al tiempo, investigadores judiciales tratan de establecer si hay más víctimas de este sujeto que se encuentra judicializado y en las próximas horas será presentado ante un juez con funciones de control de garantías para el inicio de las audiencias preliminares.

URI de la Fiscalía en Barranquilla.
URI de la Fiscalía en Barranquilla. Foto: Cortesía - EL HERALDO.

En esas diligencias judiciales, el juez deberá decidir cuál será la situación jurídica del capturado por presuntamente haber cometido este delito. Las personas que sean víctimas de este conductor de una ruta escolar se pueden comunicar con la línea 123 de la Policía Nacional para activar los protocolos necesarios.