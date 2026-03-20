La concejal de Barranquilla, Heidy Barrera, denunció este viernes, 20 de marzo, lo que estaría ocurriendo con los ediles, quienes no tienen al día sus obligaciones de seguridad las cuales son responsabilidad del Distrito. Asimismo, dijo que llevará a debate de control político lo ocurrido con una edilesa que estaba embarazada, perdió su bebé y necesitaba un procedimiento, pero tardaron en realizárselo por no contar con los pagos al día de su EPS.

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“Lo ocurrido el día de ayer es un caso que califico como inhumano, falto de empatía y un acto de irresponsabilidad. Es el Distrito el responsable de mantener al día estos pagos. Para sorpresa de todos, esto no está al día”, afirmó.

La edilesa fue a la Clínica Murillo, donde le dijeron que su bebé no tenía vida, pero que por no contar con EPS, debía cancelar todo como un particular.

“No pudieron practicarle el procedimiento médico necesario porque no estaba activa su seguridad social. Le exigieron un pago de un millón quinientos mil pesos para atenderla como paciente particular”, denunció.

La edilesa junto con su familia, contó la concejal, se negó a cancelar y exigió la atención en salud, pero esta, al parecer, se la negaron.

“Yo misma me contacté con la Secretaría de Salud y confirmaron que, efectivamente, no estaba al día el pago de la seguridad social de los ediles. Le indicaron que podía ser atendida por la red pública, no por el régimen contributivo”, explicó Barrera.

Heidy María Barrera, concejal de Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

La mujer llegó hasta el Camino Adelita de Char de MiRed Ips, donde la recibieron, pero le sostuvieron que no había disponibilidad de un ecógrafo. “Le dijeron que el especialista que realiza ecografías solo trabaja hasta las cuatro de la tarde, por lo que no podían hacerle el examen ese mismo día”, señaló la concejal.

Barrera agregó: “Le dieron dos opciones: quedarse hospitalizada hasta el día siguiente o pagar una ecografía particular y regresar. Esto es inadmisible. Estamos hablando de una mujer con un feto sin vida en su vientre”.

La concejal Barrera sostuvo que este tipo de situaciones no se pueden registrar ni con trabajadores del distrito y tampoco con ningún ciudadano que necesite atención médica urgente.

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Finalmente, el procedimiento médico fue realizado este viernes en horas de la madrugada luego de varias horas de espera y miles de trabas, según cuenta Barrera.

“Esto evidencia no solo la negligencia del Distrito por no cumplir con el pago de la seguridad social, sino también fallas graves en la atención de la red pública y cuestionamientos serios a la clínica Murillo”, afirmó.

Camino Adelita de Char. Foto: Archivo Particular

La concejal, evidentemente molesta, anunció que citará a las autoridades distritales para que respondan por estos hechos.

“Voy a presentar un debate de control político. Exigiré que el Distrito informe en qué tiempos está pagando la seguridad social de los ediles y que entregue las pruebas de los aportes en salud y pensión”, indicó.

De igual manera, dijo que “hay casos de edilesas que dieron a luz hace pocos meses y han tenido que pagar atención pediátrica de manera particular. Esto no puede suceder en una ciudad como Barranquilla”.