El duro relato de la mamá de dos hermanas asesinadas en Atlántico: “Perdón de Dios”

El crimen de dos hermanas menores de edad, de 17 y 14 años respectivamente, en Atlántico sigue generando repudio.

Mary Cruz Noriega, mamá de las víctimas de este caso, habló con La FM de RCN Radio luego de una audiencia preliminar en contra de los presuntos responsables de este doble crimen.

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La mujer, en medio del dolor que la embarga, precisó que es necesario que todo el peso de la ley les caiga a todas las personas que tuvieron alguna responsabilidad en el asesinato de sus hijas.

“Yo quiero una pena máxima para esos hombres, porque lo que les hicieron a mis hijas no tiene perdón de Dios, y no es justo que el otro jovencito esté en el centro de reeducación Oasis, por ser menor de edad, porque no tuvo compasión con mis hijas que también eran menores de edad", expresó la mujer.

Al mismo tiempo, indicó: “Cómo la justicia va a pensar en él, por el simple hecho de que es menor de edad, si él tiene el corazón sucio. Fueron 13 días de angustia, en los que incluso recibieron mensajes de amenazas“.

Sitio donde encontraron a las menores. Foto: SEMANA

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Y es que en medio de este escabroso caso, SEMANA conoció, mediante fuentes judiciales, que las autoridades no descartan que el análisis de estos equipos pueda vincular a más personas.

“Esos equipos hacen parte de la cadena de custodia que tiene el proceso, por lo que no se puede filtrar mucha información, pero están siendo analizados en el laboratorio forense que tiene la Policía mediante unos sistemas que extraen todo lo que tienen los equipos; incluso, si han borrado algo, pueden extraer esa información que es clave”, dijo una fuente cercana al caso.

Asimismo, precisó la fuente de la Fiscalía General de la Nación que no descartan que en esos elementos borrados puedan recuperar información que permita darle un giro a la investigación.