Revelan desgarradora petición que una de las dos hermanas asesinadas en Atlántico le hizo al sicario antes de que le disparara

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer la muerte de dos hermanas que fueron halladas en una zona enmontada del barrio Maranatha, en el municipio de Malambo, Atlántico, el pasado sábado 28 de febrero.

Se trata de las hermanas Hernández Noriega, quienes tenían 14 y 17 años de edad y habían desaparecido desde el 18 de febrero, luego de haber salido de su casa a las 12:30 de la madrugada para ir a una fiesta.

Tras la muerte de ambas menores, las autoridades capturaron a un individuo identificado como Juan David Taboada Oliveras, de 19 años, quien registra anotaciones judiciales por varios delitos. El joven sería el novio de una de las hermanas.

Además de Taboada, las autoridades aprehendieron a un menor de edad conocido con el alias de Mono, quien también habría participado en el doble crimen.

No obstante, el brigadier general Miguel Camelo, comandante de la Policía de Barranquilla, dijo en días pasados que no se descartaba la participación de más personas en este hecho.

Mientras tanto, Noticias Caracol reveló la declaración que entregó uno de los presuntos asesinos en medio de las audiencias llevadas a cabo recientemente.

“Que las iba a matar por faltonas. Él le dice a su amigo: ‘¿Cómo así, las voy a matar por faltonas?’. Es cuando sacó al patio a la menorcita —aquí sí ya estoy hablando de SSH (Sheerydan), la víctima— y comenzó a preguntarle que quiénes eran esos pelados a quienes nos iba a poner, y ella decía que eran unos novios que ellas tenían, pero que eso era mentira, que solo decían eso porque estaban enamorados de ellas”, dijo José Gregorio del Villar, fiscal sexto especializado de Barranquilla, sobre lo manifestado por uno de los sicarios.

Además, se conoció la desgarradora petición que le hizo una de las hermanas al sicario mientras este la atacaba a bala.

“Cuando yo escucho eso, le pego un tiro en la cabeza, pero ella quedó hablando y me decía ‘no me pegues más tiros’, y es cuando le pego el otro en la cabeza”, agregó el funcionario en la audiencia, al referirse al testimonio.

SEMANA conoció en exclusiva impresionantes detalles del asesinato de las dos hermanas. Una fuente de la Fiscalía General de la Nación indicó que, al parecer, las menores Hernández Noriega habrían estado relacionadas con bandas criminales de Barranquilla, aunque todo está siendo investigado.

“Hay chats explícitos donde, al parecer, las menores tendrían algún tipo de vínculo con estructuras criminales en Barranquilla. Sin embargo, todo eso sigue siendo objeto de verificación dentro de la investigación”, dijo la fuente a SEMANA.

De hecho, una interceptación telefónica obtenida por la Fiscalía y la Policía es clave en medio de esta investigación. En esta se escucha cómo un integrante de una organización criminal intenta intervenir para que las hermanas no fueran asesinadas y, por el contrario, las dejaran en libertad.

“En la llamada se oye cuando un hombre les dice a los sicarios: ‘Hey, compadre, ven acá, ¿por qué no sueltas a esas peladitas?’ La respuesta fue contundente: ‘Ya esas viejas están muertas y me vale, porque a ti también te vamos a matar porque tú eres de la costa’. Es decir, lo identificaban como integrante de Los Costeños. Todo eso está siendo analizado por los investigadores”, explicó la fuente a SEMANA.

Este medio de comunicación también logró establecer que la Fiscalía cuenta con el testimonio de un tercer individuo que habría estado presente durante el doble asesinato.

“La versión de esta persona fue recogida el jueves 5 de marzo. Según su relato, el crimen se produjo porque en un chat del celular encontraron una conversación en la que aparentemente las menores estaban entregando información a una organización rival. Eso generó sospechas dentro de la estructura criminal y por eso las citaron en Malambo”, relató la fuente a SEMANA.