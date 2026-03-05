Autoridades hacen aterradora revelación sobre caso de hermanas asesinadas en Atlántico

El pasado sábado 28 de febrero fueron hallados los cuerpos sin vida de dos hermanas en una zona enmontada del barrio Maranatha, en el municipio de Malambo, Atlántico.

Se trata de las hermanas Hernández Noriega, quienes habían desaparecido el pasado 18 de febrero, luego de haber salido de su casa a las 12:30 de la madrugada.

De acuerdo con la mamá de las menores de 17 y 14 años, ambas hermanas se fueron a una fiesta en compañía de sus novios y desde ahí se perdió el rastro de ellas.

Esta es la línea de tiempo en poder de las autoridades con la que encontraron a las hermanas asesinadas en Atlántico

Ahora, mientras la autoridades avanzan para esclarecer este doble crimen, un hombre fue capturado y un adolescente de 17 años fue aprehendido, por su presunta responsabilidad en este hecho.

Sobre el menor de edad aprehendido, el general Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, hizo una aterradora revelación. El oficial indicó que, al parecer, habría hecho parte de un grupo armado ilegal.

Actualmente, el adolescente se recupera en una clínica, luego de sufrir un accidente de tránsito en días pasados, en el municipio de Puerto Colombia.

“En su momento manifestó que había hecho parte de un grupo de estos armados ilegales. Sin embargo, se está verificando, porque es un tema de verificar y comprobar”, dijo el general Camelo en rueda de prensa.

El grupo armado ilegal al que haría referencia el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, según Noticias Caracol, serían las disidencias de las Farc, más exactamente el frente 36, bajo el mando de alias Calarcá.

Fiesta, extorsión y posible vínculo criminal: las hipótesis del crimen de dos hermanas, de 14 y 17 años, en Malambo

Desde Noticias Caracol también indicaron que el menor, conocido con el alias del Mono, se habría desvinculado de las disidencias de las Farc en el año 2025, luego de resultar herido en un combate con el Ejército Nacional en Antioquia.

En cuanto al adulto capturado, un hombre identificado como Juan David Taboada Oliveras, las autoridades informaron que tiene anotaciones judiciales y es conocido con el alias del Tata.

Además, las autoridades precisaron que Taboada Oliveras sería novio de una de las hermanas asesinadas.

Ofrecen recompensa para dar con el paradero de otras personas

Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, anunció en las últimas horas que se está ofreciendo una millonaria recompensa a quien entregue información que permita dar con el paradero de otras personas que estarían relacionadas con este doble crimen.

“Hasta 20 millones de pesos de recompensa para que se pueda facilitar información que nos permita la captura, en participación con el capturado y el menor de edad, por este caso donde lamentablemente pierden la vida estas dos menores de edad”, dijo Turbay.