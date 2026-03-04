Fiesta, extorsión y posible vínculo criminal: las hipótesis del crimen de dos hermanas, de 14 y 17 años, en Malambo

El asesinato de dos hermanas de 14 y 17 años mantiene en alerta a las autoridades del Atlántico. Los cuerpos de las adolescentes fueron hallados enterrados en una zona enmontada del municipio de Malambo, luego de haber sido reportadas como desaparecidas tras salir a una reunión social durante las celebraciones de Carnaval.

Las jóvenes residían en Barranquilla y, según sus familiares, salieron de su vivienda en el barrio La Sierrita con destino a Malambo. Horas después, al perder todo contacto, comenzó la angustiosa búsqueda. En medio de la incertidumbre, la familia recibió llamadas en las que desconocidos exigían dinero a cambio de su supuesta liberación.

De acuerdo con versiones conocidas en el proceso investigativo, durante esas comunicaciones los extorsionistas habrían enviado imágenes como prueba de que tenían retenida al menos a una de las menores. Sin embargo, días más tarde las autoridades confirmaron el peor desenlace: ambas habían sido asesinadas.

Sitio de doble crimen en Caracolí, Malambo. Foto: Suministrada a SEMANA

El hallazgo se produjo tras la alerta de residentes del sector Maranatha, quienes informaron sobre olores fétidos provenientes de un lote baldío. Funcionarios del CTI adscritos a la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección judicial y confirmaron que se trataba de las adolescentes desaparecidas.

Entre las hipótesis que analizan los investigadores está la posibilidad de que las jóvenes hubieran asistido a una vivienda donde se desarrollaba una fiesta en la que, presuntamente, había presencia de integrantes de un grupo criminal conocido como Los Costeños. Una discusión en ese contexto habría desencadenado hechos violentos.

Otra línea de investigación apunta a que las adolescentes habrían sido asesinadas en momentos distintos entre la noche de su desaparición y la madrugada siguiente. Esta teoría intenta explicar por qué durante los días posteriores solo circularon imágenes de una de ellas en las comunicaciones extorsivas.

Las autoridades también indagan si existía algún tipo de señalamiento o vínculo forzado con estructuras delincuenciales, versión que por ahora no ha sido confirmada oficialmente. Los investigadores trabajan en el análisis de registros telefónicos, entrevistas a testigos y recolección de material probatorio para esclarecer el caso.

La familia de las víctimas realizó el reconocimiento ante Medicina Legal, identificándolas por características físicas particulares. Sus allegados han pedido celeridad en el proceso judicial y cuestionaron la respuesta institucional durante las primeras horas de la desaparición.

El doble homicidio ha generado conmoción en el área metropolitana de Barranquilla y reavivó el debate sobre la actuación de redes criminales que operan en municipios cercanos. La investigación continúa abierta mientras las autoridades avanzan en la identificación y judicialización de los responsables.