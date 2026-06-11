Denuncian retención ilegal de simpatizantes de Abelardo de la Espriella en una vía de Atlántico

Desde la campaña de Abelardo de la Espriella denunciaron lo que sería una supuesta retención ilegal en una vía del Atlántico en contra de varios simpatizantes de ese proyecto político.

Abelardo de la Espriella genera menos rechazo que Iván Cepeda, según encuesta de AtlasIntel

“Rechazo total a esta retención ilegal a defensores de la patria en Campo de la Cruz, Atlántico. Los seguidores de Petro - Cepeda siguen sus órdenes de hostigar, perseguir y atentar contra la integridad y libertades de los voluntarios de nuestro movimiento. Cada ataque que nos hacen se convierte en motivación para salir a multiplicar por millones este 21 de junio en las urnas”, dijo Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña de Abelardo de la Espriella.

Según compartió el político, simpatizantes de De la Espriella que se desplazaban por una vía del Atlántico fueron retenidos. En el video grabado por uno de ellos se ve a los carros detenidos mientras que una de las personas que los habría detenido dice: “Aquí De la Espriella nada, no pasan. Puedes filmar lo que quieras pero aquí no pasa De la Espriella”, aseguró. Mientras tanto, el simpatizante reclamó porque no los dejaran pasar.

Beltrán también se había referido a la decisión judicial que suspendió la decisión del Tribunal de Bogotá que había establecido que los simpatizantes de De la Espriella no podían utilizar la camiseta de la Selección Colombia.

La campaña de Abelardo de la Espriella volverá a poder utilizar la camiseta de la Selección Colombia. Foto: AFP

“Esto confirma la persecución de la que es víctima Abelardo de la Espriella en estas elecciones. El primer fallo fue totalmente viciado y lleno de vulneración de derechos. ¡La ley nos da la razón a los Defensores de la Patria! A usar la camiseta con más orgullo que nunca. Firmes por la patria", aseguró.

De la Espriella también se había referido a esta decisión con la cual no estuvo de acuerdo. “El mejor equipo de la historia está listo para la batalla final. Ponte la camiseta que llegó la hora de dejarlo todo en la cancha por Colombia, por la patria, por la libertad. Este 21 de junio el partido es a todo o nada contra el régimen y su Patria Miseria, contra los de siempre y sus jefes Cepeda y Petro. Vamos juntos por la copa, por el triunfo, por la Patria Milagro. Comparte, multiplica y publica. Ningún régimen silencia el rugido de los tigres. ¡Firme por la Patria!“, afirmó el candidato presidencial.

Según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA, Abelardo de la Espriella genera menos rechazo entre los votantes que Iván Cepeda.