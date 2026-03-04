Esta es la línea de tiempo en poder de las autoridades con la que encontraron a las hermanas asesinadas en Atlántico

La Policía Metropolitana de Barranquilla, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró ubicar a las dos hermanas menores de edad que desaparecieron el 18 de febrero y fueron encontradas sin vida en una zona enmontada del barrio Maranatha, en el municipio de Malambo, Atlántico.

SEMANA conoció detalles de cómo fue que las autoridades judiciales en el departamento lograron reconstruir su desaparición y dieron con el paradero en el área metropolitana de Barranquilla. Las menores de edad, de 17 y 14 años que eran hermanas, salieron de su casa a las 12:30 de la madrugada.

Según la mamá de las menores, se fueron a una fiesta en compañía de sus novios. El 19 de febrero, la mujer llegó hasta las instalaciones del Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla, donde denunció la desaparición. En medio de la denuncia, precisó que estaba recibiendo mensajes en los que le hacían exigencias económicas e intimidaciones desde el número que estaría vinculado a la pareja sentimental de una de sus hijas.

Caen los presuntos responsables de asesinar a dos hermanas menores de edad en Atlántico

Desde ese momento, la Fiscalía General de la Nación fue alertada y fue cuando los investigadores comenzaron a realizar las labores de policía judicial, como entrevistas, contraste de fuentes y labores de campo en varios barrios de Barranquilla y el área metropolitana.

SEMANA pudo establecer que el trabajo investigativo estuvo apoyado por la Policía, Fiscalía y la Alcaldía de Barranquilla, que asistió en lo que necesitaran las autoridades judiciales.

En medio de las investigaciones, la Fiscalía autorizó las interceptaciones de líneas telefónicas en el caso, lo que les permitió a los investigadores determinar movimientos sospechosos y saber qué fue lo que pasó después de la desaparición.

Las hipótesis del macabro caso de dos hermanas menores de edad halladas muertas en Atlántico

Dichas labores técnicas realizadas por los investigadores les permitieron detectar que algunos de los implicados habrían sufrido un accidente de tránsito en una motocicleta en el norte de Barranquilla. Fue una labor exacta de georreferenciación lo que hizo que las autoridades establecieran el punto exacto desde donde estaban encendiendo los celulares, lo que los llevó hasta un centro asistencial en el norte de la ciudad.

Al llegar a esa clínica se encontraron con dos personas: un joven de 19 años identificado como Juan David Taboada Oliveras, quien terminó capturado, y un menor de edad que fue aprehendido por las autoridades.

En medio de esas labores, uno de los sospechosos habló con las autoridades y les entregó información sobre dónde estaban los cuerpos sin vida de las menores en Malambo, Atlántico.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Luego de estos detalles, la Policía de Barranquilla, junto con la Fiscalía General de la Nación, realizó un interrogatorio y un operativo que terminó con la exhumación de los dos cadáveres, los cuales fueron llevados hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de la ciudad.

A esta entidad del Estado llegó la mamá de las menores, quien logró reconocer los dos cuerpos sin vida mediante unos tatuajes que tenían. Dichas líneas investigativas tienen que ver con la disputa entre bandas criminales que hacen la paz con el Gobierno nacional: Los Pepes y Los Costeños.

Por su parte, Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, ofreció una recompensa por quien entregue más información sobre los responsables de este escabroso caso.

“Hasta 20 millones de pesos de recompensa para que se pueda facilitar información que nos permita la captura, en participación con el capturado y el menor de edad, por este caso donde lamentablemente pierden la vida estas dos menores de edad”, dijo Turbay.

Yesid Turbay, jefe de la Oficina de Convivencia y Seguridad en Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

Asimismo, el funcionario indicó que la ubicación de los presuntos responsables de este doble homicidio se dio gracias a unos equipos con los que cuenta la Policía Metropolitana de Barranquilla.

“Esta investigación se desarrolló con análisis técnicos con equipos dotados por la Alcaldía y hoy vemos cómo dan frutos importantes en materia de investigación y fortaleciendo a la Policía porque es la manera como podemos atacar el crimen organizado”, agregó Turbay.

Ahora, las autoridades no tienen una sola hipótesis frente a este caso, sino que siguen con las pesquisas con el fin de poder esclarecer quiénes más participaron en este doble asesinato.