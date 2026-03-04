En una rueda de prensa en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, dio a conocer más detalles del macabro asesinato de dos hermanas menores de edad en Malambo, Atlántico.

Los cuerpos sin vida fueron hallados en una zona enmontada del barrio Maranatha, el pasado sábado 28 de febrero.

“Hasta 20 millones de pesos de recompensa para que se pueda facilitar información que nos permita la captura, en participación con el capturado y el menor de edad, por este caso donde lamentablemente pierden la vida estas dos menores de edad”, dijo Turbay.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Caen los presuntos responsables de asesinar a dos hermanas menores de edad en Atlántico

Asimismo, el funcionario indicó que la ubicación de los presuntos responsables de este doble homicidio se dio por la Policía Metropolitana de Barranquilla.

“Esta investigación se desarrolló con análisis técnicos con equipos dotados por la Alcaldía y hoy vemos cómo dan frutos importantes en materia de investigación y fortaleciendo a la Policía, porque es la manera como podemos atacar el crimen organizado”, agregó Turbay.

El hombre capturado fue identificado por las autoridades como Juan David Taboada Oliveras, de 19 años de edad, quien tiene anotaciones judiciales y es conocido con el alias del Tata.

Además, fue judicializado por el delito de secuestro extorsivo porque luego de que las menores desaparecieron, a sus familiares se les hizo una exigencia económica para dejarlas en libertad.

Las autoridades precisaron además que el hoy detenido sería novio de una de las víctimas.

Las hipótesis del macabro caso de dos hermanas menores de edad halladas muertas en Atlántico

El segundo implicado en este caso es un menor de edad que se encuentra hospitalizado porque sufrió un accidente de tránsito días después de los hechos. Está siendo estrictamente vigilado por las autoridades.

De acuerdo con la información de la Policía, las hermanas asesinadas salieron el pasado 17 de febrero hacia una fiesta en Rebolo, pero terminaron en Malambo, donde las hallaron sin vida dentro de una fosa.