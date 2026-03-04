Barranquilla

Millonaria recompensa para ubicar a los responsables del asesinato de dos hermanas en el Atlántico

Hasta el momento, hay un hombre capturado y un menor de edad aprehendido por presunta responsabilidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

4 de marzo de 2026, 12:31 p. m.
Yesid Turbay, Jefe de la Oficina de Convivencia y Seguridad en Barranquilla.
Yesid Turbay, Jefe de la Oficina de Convivencia y Seguridad en Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

En una rueda de prensa en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, dio a conocer más detalles del macabro asesinato de dos hermanas menores de edad en Malambo, Atlántico.

Los cuerpos sin vida fueron hallados en una zona enmontada del barrio Maranatha, el pasado sábado 28 de febrero.

“Hasta 20 millones de pesos de recompensa para que se pueda facilitar información que nos permita la captura, en participación con el capturado y el menor de edad, por este caso donde lamentablemente pierden la vida estas dos menores de edad”, dijo Turbay.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I
Caen los presuntos responsables de asesinar a dos hermanas menores de edad en Atlántico

Asimismo, el funcionario indicó que la ubicación de los presuntos responsables de este doble homicidio se dio por la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Barranquilla

Esta es la línea de tiempo en poder de las autoridades con la que encontraron a las hermanas asesinadas en Atlántico

Barranquilla

Cartagena y múltiples municipios de Bolívar tendrán cortes de luz del 3 al 6 de marzo

Barranquilla

Susto en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla: niño se metió a la pista y todo quedó grabado en video

Barranquilla

Barranquilla activa cerco sanitario con 44.700 vacunas, ante riesgo de rientroducción del Sarampión en Colombia

Barranquilla

Caen los presuntos responsables de asesinar a dos hermanas menores de edad en Atlántico

Barranquilla

Fiesta, extorsión y posible vínculo criminal: las hipótesis del crimen de dos hermanas, de 14 y 17 años, en Malambo

Barranquilla

El desgarrador relato de la madre de las dos menores asesinadas en Malambo: “Me estaban cobrando millones por cada una”

Turismo

La nueva apuesta turística de Barranquilla que promete conectar a sus visitantes con Bocas de Ceniza

Barranquilla

Denuncian crisis en Unidad de Salud en UniAtlántico y envían duro mensaje al rector Rafael Castillo: “No se haga el ciego”

“Esta investigación se desarrolló con análisis técnicos con equipos dotados por la Alcaldía y hoy vemos cómo dan frutos importantes en materia de investigación y fortaleciendo a la Policía, porque es la manera como podemos atacar el crimen organizado”, agregó Turbay.

El hombre capturado fue identificado por las autoridades como Juan David Taboada Oliveras, de 19 años de edad, quien tiene anotaciones judiciales y es conocido con el alias del Tata.

Además, fue judicializado por el delito de secuestro extorsivo porque luego de que las menores desaparecieron, a sus familiares se les hizo una exigencia económica para dejarlas en libertad.

Las autoridades precisaron además que el hoy detenido sería novio de una de las víctimas.

Las hipótesis del macabro caso de dos hermanas menores de edad halladas muertas en Atlántico

El segundo implicado en este caso es un menor de edad que se encuentra hospitalizado porque sufrió un accidente de tránsito días después de los hechos. Está siendo estrictamente vigilado por las autoridades.

De acuerdo con la información de la Policía, las hermanas asesinadas salieron el pasado 17 de febrero hacia una fiesta en Rebolo, pero terminaron en Malambo, donde las hallaron sin vida dentro de una fosa.

Más de Barranquilla

En esta zona enmontada encontraron los cuerpos sin vida de las dos hermanas menores de edad.

Esta es la línea de tiempo en poder de las autoridades con la que encontraron a las hermanas asesinadas en Atlántico

Cortes programados de energía afectarán barrios y sectores de Cartagena y varios municipios de Bolívar entre el 3 y el 6 de marzo, según Afinia

Cartagena y múltiples municipios de Bolívar tendrán cortes de luz del 3 al 6 de marzo

El niño en la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

Susto en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla: niño se metió a la pista y todo quedó grabado en video

La Secretaría Distrital de Salud puso en marcha un plan preventivo con 44.700 dosis disponibles de vacuna triple viral y SR

Barranquilla activa cerco sanitario con 44.700 vacunas, ante riesgo de rientroducción del Sarampión en Colombia

Sitio donde hallaron los cuerpos sin vida y afueras de la clínica donde se registraron las capturas.

Caen los presuntos responsables de asesinar a dos hermanas menores de edad en Atlántico

Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicado en su asesinato.

Fiesta, extorsión y posible vínculo criminal: las hipótesis del crimen de dos hermanas, de 14 y 17 años, en Malambo

Cuerpo de mujer muerta con foco en mano

El desgarrador relato de la madre de las dos menores asesinadas en Malambo: “Me estaban cobrando millones por cada una”

Unidad de Salud y Rafael Castillo, rector de la Universidad del Atlántico.

Denuncian crisis en Unidad de Salud en UniAtlántico y envían duro mensaje al rector Rafael Castillo: “No se haga el ciego”

Estas personas fueron las capturadas en el operativo.

Duro golpe a Los Costeños en Barranquilla: capturan a 18 presuntos extorsionistas de comerciantes

Noticias Destacadas