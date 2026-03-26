Medellín

Estudio académico destapa posibles causas de las inundaciones en Medellín

Investigación revelará qué hay detrás de las inundaciones en Medellín.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

26 de marzo de 2026, 12:02 p. m.
Socavón provocado en El Poblado por las fuertes lluvias que azotaron a Medellín. Investigación busca dar soluciones definitivas.
Socavón provocado en El Poblado por las fuertes lluvias que azotaron a Medellín. Investigación busca dar soluciones definitivas. Foto: X @teleantioquia

Un estudio de la Universidad Nacional busca dar respuesta sobre lo que estaría provocando el incremento de inundaciones en Medellín.

La investigación examina factores urbanos, ambientales y climáticos que podrían estar agravando las emergencias durante las temporadas de lluvia, en medio de crecientes preocupaciones de autoridades y ciudadanos.

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Emergencias recientes encienden alertas sobre fallas estructurales

Las autoridades mantienen la expectativa sobre el informe que entregará la Universidad Nacional al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante este año, las intensas lluvias han incrementado el caudal de la quebrada La Presidenta, lo que ha provocado inundaciones y levantamiento del asfalto.

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El caso de la quebrada La Presidenta refleja un problema estructural en Medellín, debido a la presión sobre sus fuentes hídricas en medio del crecimiento urbano y la variabilidad climática.

Además, la ciudad cuenta con más de 4.200 quebradas, muchas de ellas con riesgo de desbordamiento durante temporadas de lluvia.

Ante estas situaciones se han levantado las alarmas y por eso, las autoridades buscan que esta investigación explique las causas estructurales de la emergencia.

El objetivo que se pretende alcanzar es el de lograr plantear soluciones que permitan mitigar el riesgo a corto y largo plazo.

Claves técnicas para entender el riesgo y definir soluciones

El estudio técnico, cuya inversión supera los 200 millones de pesos, es considerado una herramienta clave para entender el comportamiento hidráulico de la quebrada.

Entre los aspectos que se evaluarán está la capacidad del sistema para evacuar el agua hacia el río Medellín, señalada como uno de los puntos críticos en la generación de inundaciones.

El documento busca explicar las causas estructurales de la emergencia y plantear soluciones que permitan mitigar el riesgo a corto y largo plazo.

El estudio, que se entregará este martes, representa una de las principales apuestas técnicas para entender lo que ocurre con La Presidenta y, sobre todo, para definir qué intervenciones se requieren con urgencia.

El avance de las obras estará marcado por el clima en la ciudad de Medellín.
Zona afectada por las crecientes de la quebrada La Presidenta, donde recientes emergencias han puesto en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura vial en Medellín. Foto: Captura de Telemedellín

Con la entrega de la investigación realizada por la Universidad Nacional, las autoridades entran en una etapa clave para tomar decisiones que impactarán la seguridad, la movilidad y la planificación urbana en los próximos años.

El reto no solo será atender la emergencia actual, sino anticiparse a eventos similares en una ciudad cada vez más expuesta a los efectos del cambio climático.