¿Cuándo será entregado? Dan reporte del avance del Metro de la 80

El desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en Colombia suele estar acompañado de procesos largos que combinan planeación, gestión predial y ejecución de obras civiles. En la ciudad de la ‘eterna primavera’, estas iniciativas no solo buscan mejorar la movilidad, sino también transformar el entorno urbano y fortalecer la conexión entre diferentes zonas.

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Es por esto que el Metro de la 80 se ha consolidado como uno de los proyectos más relevantes en materia de transporte público para el occidente de la capital de Antioquia. La obra hace parte de la expansión del sistema metro y busca atender la alta demanda de movilidad en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

De acuerdo con el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, el proyecto avanza positivamente en su ejecución general, incluyendo actividades técnicas, operativas y de obra que permiten dar continuidad al cronograma establecido. Estas labores abarcan diferentes frentes, desde la gestión de predios hasta la construcción de infraestructura necesaria para la operación futura del sistema.

El avance de las obras del metro de Medellín es clave para mejorar la movilidad. Foto: VW Pics/Universal Images Group v

Uno de los puntos destacados dentro del proceso es la intervención del puente sobre la quebrada La Iguaná, considerado un punto estratégico para el desarrollo del proyecto. Esta intervención incluye la demolición de la estructura actual y la construcción de un nuevo puente que permitirá mejorar la movilidad en el sector.

Actualmente, varios puntos de la vía se encuentran en obra. Uno de los principales se ubica en el sector Caribe, donde estará situada una estación de transferencia que conectará esta nueva línea con el sistema metro.

Además, empezó la construcción de un viaducto elevado de aproximadamente 500 metros, que permitirá superar la autopista Norte y la carrera 65.

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También, en el sector de San Germán, las autoridades empezarán la construcción de una estación soterrada, la primera de este tipo para un sistema de transporte férreo en la capital antioqueña.

Avance de las obras del Metro de la 80

En términos de avance, Jorge Ramos, gerente de Proyectos de infraestructura en el Metro, señaló que supera ya el 50 % de ejecución general, lo que incluye no solo obras físicas, sino también procesos como la implementación de sistemas electromecánicos.

El Metro de la 80 está diseñado para conectar puntos estratégicos de la ciudad, desde Caribe hasta Aguacatala, en un recorrido estimado de aproximadamente 32 minutos, integrándose con otras líneas del sistema metro.

La próxima línea del metro, construida sobre la avenida 80 espera movilizar a 180.000 usuarios diariamente. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Además, se proyecta que esta línea movilice a más de 179.000 pasajeros diarios, lo que la posiciona como una solución clave para descongestionar el tráfico en el occidente de Medellín.

Las autoridades han señalado que este proyecto hace parte de una estrategia más amplia de movilidad sostenible, con impactos no solo en el transporte, sino también en el desarrollo urbano y la calidad de vida de los habitantes.