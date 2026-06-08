Cayó en Medellín presunto cabecilla de red de narcotráfico y lavado de activos en Países Bajos y Finlandia

Un hombre de nacionalidad holandesa, buscado internacionalmente por las autoridades de Países Bajos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y blanqueo de capitales, fue ubicado y detenido en Medellín gracias a una operación conjunta entre Migración Colombia e Interpol.

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Ciudadano holandés Foto: Migración colombia

La operación se llevó a cabo en un hotel ubicado en el sector de El Poblado, luego de que los sistemas de información de Migración Colombia generaran una alerta sobre un requerimiento internacional vigente en contra del extranjero. A partir de esa notificación, funcionarios del Grupo de Verificaciones de la Regional Antioquia–Chocó iniciaron las labores de ubicación que permitieron dar con su paradero.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades que emitieron la circular roja, el ciudadano sería el presunto coordinador y financiador de una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas, con operaciones en Países Bajos y Finlandia.

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El Aeropuerto El Dorado es la principal terminal aérea del país. Foto: Juan Páez - Colprensa

Según la información oficial de las autoridades migratorias, el extranjero había ingresado a Colombia el pasado 3 de junio a través del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Sin embargo, para ese momento no registraba ningún requerimiento activo en los sistemas de control migratorio. La circular roja fue incorporada dos días después, el 5 de junio, lo que permitió activar los protocolos de seguimiento y verificación.

Una vez corroborada la identidad del ciudadano y la vigencia de la orden internacional, fue puesto a disposición de la Policía Nacional para adelantar los procedimientos correspondientes.

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El Aeropuerto El Dorado se alista para una billonaria ampliación con el proyecto de el Dorado Max y una inversión cercana a los 13 billones de pesos- Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó el trabajo realizado por el Grupo de Verificaciones de la Regional Antioquia–Chocó y señaló que durante este año esa dependencia ha permitido detectar ciudadanos de distintas nacionalidades requeridos por autoridades extranjeras. Entre ellos figuran personas provenientes de México, Argentina y Guyana.

La directora recordó además que el mismo equipo participó recientemente en la identificación y expulsión de integrantes de la secta Lev Tahor que permanecían en territorio colombiano.

Las autoridades indicaron que continúan fortaleciendo los controles migratorios en Medellín y su área metropolitana con el propósito de identificar extranjeros vinculados a estructuras criminales internacionales y ponerlos a disposición de los organismos competentes.