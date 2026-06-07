Ofensiva del Ejército contra el ELN en La Guajira dejó una persona muerta y un menor de edad recuperado

Durante una operación militar desarrollada por miembros del Ejército Nacional, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional y la Fiscalía, en el departamento de La Guajira se logró la captura de un miembro del ELN y la recuperación de un menor de edad.

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Los hechos se desarrollaron en el sector conocido como Los Corazones, municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira, en contra del Frente Seis de Diciembre, del grupo criminal del ELN, donde se produjo un combate.

En medio de las balas resultó muerto un presunto explosivista y francotirador de este grupo armado ilegal. En los hechos también resultó herido otro presunto integrante, quien era menor de edad.

El Ejército explicó que el socorrista militar del pelotón le brindó atención inmediata en el área de operaciones, logró estabilizarlo y prestarle los primeros auxilios antes de evacuarlo a un centro médico del departamento.

Las autoridades incautaron material de guerra en medio de un operativo en Maicao, La Guajira. Foto: Ejército

En medio de la operación conjunta se incautó un arma larga tipo fusil, una pistola, dos artefactos explosivos improvisados, dos detonadores para estos artefactos, 338 municiones de diferentes calibres y un proveedor.

De acuerdo con las autoridades, este frente del ELN sería el responsable de la acción terrorista perpetrada contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 en Riohacha, el pasado 27 de mayo.

A este grupo armado también se le atribuye la articulación de atentados contra la infraestructura férrea y su presunta vinculación con diferentes secuestros en la región.