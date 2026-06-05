‘Pescas milagrosas’ del ELN en el Cesar prenden las alarmas: autoridades analizan situación de seguridad

En el Cesar hay máxima alerta entre sus habitantes por el posible regreso de llamadas ‘pescas milagrosas’, ahora en manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las vías de este departamento.

Golpe millonario al ELN: destruyen megalaboratorio capaz de producir dos toneladas de cocaína al mes

De acuerdo con la información que se ha conocido, varios transportadores iban por la carretera cuando de repente fueron sorprendidos por los guerrilleros, quienes los retuvieron y luego se robaron cinco camiones en zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico.

Aunque los conductores fueron liberados y se encuentran con sus seres queridos, este hecho encendió las alarmas de las autoridades departamentales, quienes señalaron que es necesario tomar medidas con el fin de evitar este tipo de acciones que generan terror entre las personas que se desplazan por estas zonas.

Desde la Décima Brigada del Ejército Nacional señalaron que aumentaron su presencia en el sur del departamento con el fin de poder hacerle frente a los ilegales que están sembrando el miedo y la violencia.

“Se busca fortalecer las estrategias conjuntas y neutralizar de manera contundente los factores de inestabilidad que atentan contra la tranquilidad de los habitantes del sur del departamento”, dijo la institución.

El cinismo del ELN: dice que atacaron batallón del Ejército en Riohacha por el olvido de La Guajira

El Ejército insistió en que las operaciones militares se mantienen en contra del ELN en varios puntos del departamento del Cesar donde tiene injerencia criminal para temas como el narcotráfico, entre otras rentas ilegales.

“Las tropas despliegan operaciones ofensivas sostenidas contra los grupos armados organizados que delinquen en la región, garantizando la seguridad y estabilidad del territorio”, señaló.

Guerrilla del ELN sorprende a los conductores en las vías del Cesar. Foto: Guillermo Torres / Semana

Y es que, en medio de las operaciones, el Ejército Nacional logró frustrar un atentado con explosivos que iba a ser realizado por integrantes del frente Camilo Torres Restrepo del ELN sobre la Ruta Nacional 70.

Los uniformados hallaron siete artefactos explosivos improvisados de fabricación artesanal con los que buscaban afectar esta importante vía que comunica al Cesar con Norte de Santander.