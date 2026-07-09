Revelan verdad sobre supuesto desfile nazi en Valledupar que el presidente Petro denunció: “Era una parodia”

Las autoridades de Valledupar y los organizadores del supuesto desfile nazi salieron este jueves a aclarar lo sucedido tras la ola de críticas y señalamientos por parte del presidente Gustavo Petro y varios de sus allegados políticos.

Gustavo Petro respondió a mensajes en redes sociales que piden “ignorarlo” por desconocer la victoria de Abelardo De La Espriella

En un video conocido en las últimas horas se ve a un grupo de personas en una caravana de automotores tipo Jeep y motocicletas disfrazados de soldados nazis y con banderas alusivas a ese movimiento causante del holocausto contra el pueblo judío en Alemania y otros países de Europa.

“Nazis patrullando en Valledupar con sus banderas. Esto es lo que viene desde el 7 de agosto. Ningún policía los detuvo, cuando los símbolos nazis están prohibidos en todo el mundo. Si se acepta el fraude de Netanyahu en el corazón del mundo, la humanidad peligra toda”, escribió el presidente Petro en sus redes sociales.

No obstante, según los organizadores y la Alcaldía de Valledupar, el video no es reciente, sino que fue grabado el pasado 16 de mayo, luego de la obtención de un campeonato de fútbol amateur por parte del equipo Jairo Hoyos, muy popular en esa ciudad.

En medio de la celebración, jugadores e integrantes del equipo decidieron salir a celebrar a las calles con una temática, como es costumbre en esos casos, pero decidieron hacerlo con una parodia al nazismo.

“En la investigación adelantada por la Secretaría de Seguridad sobre la caravana y banderas nazis, el hecho sucedió el 16 de mayo de 2026, en el marco de una final de fútbol en el barrio Sicarare”, señaló la Alcaldía de Valledupar.

Por su parte, Jairo Hoyos también expresó que “es común ver a su equipo en los torneos con indumentaria y distintivos llamativos”. Asimismo, ofreció disculpas públicas por el “malentendido” y se comprometió a modificar la vestimenta en futuros partidos para evitar nuevas controversias.

César Cañizares, técnico del equipo de fútbol Jairo Hoyos, también ofreció disculpas públicas y argumentó que todo se trataba de una parodia, pero nunca pensaron en que esta caravana tendría efectos políticos y menos una reacción del presidente de la República.