Hombre pide ayuda económica para poder cuidar a su mamá en Cesar: “Lastimosamente, la vida me puso en esta circunstancia”

Cuidar a un familiar con una enfermedad puede cambiar por completo la rutina de una persona. En muchos casos, quienes asumen esa responsabilidad deben dejar de trabajar, reorganizar su vida y afrontar gastos adicionales mientras acompañan el proceso médico de sus seres queridos. Esa es la situación que asegura estar viviendo Luis Carlos Mejía, de quien les contamos su historia en SEMANA.

“No puedo trabajar porque debo cuidar a mi mamá las 24 horas”: el drama de un hombre que pide ayuda a su EPS en Cesar

Este habitante de Curumaní, en el departamento del Cesar, afirmó que desde hace unos meses dedica prácticamente todo su tiempo al cuidado de su madre, una mujer de 97 años que requiere atención permanente debido a su estado de salud, debido a un padecimiento de demencia senil.

SEMANA habló nuevamente con Mejía, debido a que su mamá tuvo que ingresar a urgencias por un dolor de pecho. Por esta razón, le ordenaron un traslado a Aguachica (municipio a 2 horas de Curumaní), un traslado que requiere de tiempo y de capacidad económica.

En el diálogo, Luis Carlos reconoció que era muy necesario un apoyo económico: “Toda la ayuda posible es bienvenida; lastimosamente, la vida me puso en esta circunstancia. Hasta ayer estuve del otro lado, hoy me tocó de este”.

Adicionalmente, al ser cuestionado por los apoyos de la EPS Proteger, mencionó que “de la EPS no ha habido nada, todo el día me la pasé en diligencias acá en el hospital”. Incluso, señaló que la única ayuda que ha recibido es una suma cercana a los 180.000 pesos por el clamor que ha emitido desde sus redes sociales.

“Para contratar a una persona (que la cuide) toca pagar todo lo de ley, un salario mínimo, ¿y de dónde se supone que lo voy a sacar yo?”, señaló Mejía.

La situación ha sido complicada porque, al destinar su tiempo al cuidado de su progenitora, no tiene cómo trabajar ni obtener un sustento económico estable, más cuando su pareja perdió recientemente a un hijo en el vientre y sus hermanos no le han dado el apoyo “que merece”, ni a él, ni a la adulta mayor.

Quien desee ayudar a Luis Carlos en esta situación, con cualquier suma que salga de corazón, puede hacerlo al número de cuenta 297 - 672269 - 83 de Bancolombia.

Adicionalmente, quien desee seguir el proceso de este hombre con el cuidado de su madre, puede visitar la cuenta de X @luiscarlosmeji7. Allí está constantemente actualizando las condiciones de la señora y contando las situaciones que se van presentando en el día a día.