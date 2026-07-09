Atlético Nacional anunció los cinco que no van más en 2026-II: sacó la lista definitiva

Sigue la barrida en Atlético Nacional, que busca consolidar la mejor nómina posible para los retos del segundo semestre de 2026.

Entre las primeras decisiones que tomaron estuvo el cambio de director técnico. Después de no estar satisfechos con Diego Arias, lo despidieron para darle la bienvenida a Lucas González, que estaba en Deportes Tolima.

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Tras días de pretemporada y prácticas con el bogotano al mando, ya se hizo un análisis del grupo de jugadores al servicio de los verdolagas. Dichos entrenamientos iniciales permitieron tomar otras determinaciones, que desencadenaron el anuncio de la salida de cinco jugadores de cara a la segunda parte del año.

A través de un comunicado oficial, el elenco verdolaga dio contexto a la decisión al decir: “Atlético Nacional continúa su preparación de cara a los desafíos deportivos del segundo semestre de 2026″.

“Luego de completar ocho sesiones de entrenamiento en la sede deportiva de Guarne, el plantel profesional trabaja intensamente bajo la dirección de Lucas González y su cuerpo técnico. Como parte de este proceso, el Club también ha definido movimientos en la conformación de su plantilla”, añadieron de los trabajos que vienen llevando.

“Cada jornada de trabajo hace parte de una planificación integral que busca consolidar una identidad de juego y seguir fortaleciendo la competitividad del equipo”, apuntan sobre los objetivos que persiguen.

Posterior a esto, fue que dieron a conocer la lista definitiva de las primeras salidas. Tres de los cinco en mención eran jugadores activos durante el primer semestre del año, lo que llama poderosamente la atención.

Cinco bajas confirmadas por Atlético Nacional para 2026-II:

David Ospina (quien ya había anunciado su decisión).

Juan Francisco Bauzá.

Dayron Aprilla, quien continuará su carrera en Bolívar de La Paz (Bolivia).

Robinson García jugará en condición de préstamo en Real Cundinamarca.

Fabio Martínez irá a préstamo con opción de compra al Atlético San Luis de México.

Tras haberlos despedido, les dedicaron algunas palabras de agradecimiento por lo aportado en su estadía en el onceno verde.

David Ospina aún no define si seguirá en otro club o se retirará. Foto: Colprensa/David Jaramillo

“A cada uno de ellos, esta institución les expresa su más sincero y profundo agradecimiento. Defendieron el escudo verde con compromiso, entrega y un respeto que enaltece la historia de Atlético Nacional”, dijeron de manera cordial.

“Lo que construyeron aquí permanecerá en la memoria del Club, de sus compañeros y de una hinchada que jamás olvida a quienes la representaron con orgullo. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, completaron.

Franco Armani en camino

En la tarde del pasado miércoles 8 de julio, se empezó a hacer más fuerte el rumor del regreso de Franco Armani a Atlético Nacional.

Franco Armani vistiendo los colores de Atlético Nacional Foto: LatinContent via Getty Images

Durante semanas la noticia se mencionó, pero no parecía prosperar. No obstante, durante las últimas horas todo parece haber tomado buen curso en las negociaciones y se dio un primer acuerdo verbal entre las partes.

A falta de confirmación oficial, a sus 39 el golero argentino volverá a cumplir su promesa de retirarse en el Rey de Copas de Colombia. Ya estuvo entre el 2010-2017 consiguiendo títulos como la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana, además de muchos otros a nivel local.