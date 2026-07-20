EN FOTOS | Los momentos más emblemáticos del desfile militar y policial del 20 de julio en Bogotá

Durante este 20 de julio de 2026, se realizó el tradicional desfile militar y policial en conmemoración por el Día de la Independencia en Colombia. La ceremonia se realizó en las principales ciudades del país, entre ellas la capital, Bogotá.

Gustavo Petro dio su versión de por qué la cúpula militar se levantó minutos antes de su discurso del 20 de julio

El desfile se llevó a cabo por primera vez en su historia en la localidad de Ciudad Bolívar para celebrar los 216 años de gritos de Independencia, además de rendir homenaje a los millones de hombres y mujeres que forman parte de la orden pública y se dedican diariamente al cuidado de las personas del país.

El desfile militar y policial del 20 de julio se realizó por primera vez en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, con la participación de tropas de las diferentes fuerzas del país. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Tropas y autoridades de la nación estuvieron movilizándose por la avenida Villaviencio desde las 10 de la mañana, desplegando un nivel patriótico y disciplinado que fue acompañado por mensajes de apoyo por los ciudadanos presentes en la localidad.

En el recorrido hicieron presencia miembros del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombia y la Policía Nacional. Cada una de ellas mostrando los equipos y herramientas que portan para ejercer su labor pública.

El desfile conmemoró los 216 años de la Independencia de Colombia y rindió homenaje a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Asimismo, durante el desfile estuvo presente el presidente de la República, Gustavo Petro, así como la vicepresidenta Francia Márquez, la ministra de Defensa encargada Angélica Verbel López, al igual que otros miembros del Gobierno Nacional.

Previo al comienzo del desfile militar y policial, el presidente Petro condecoró a generales de las Fuerzas Militares y Policía Nacional.

El presidente Gustavo Petro durante el desfile militar del 20 de julio. Foto: Presidencia

Ya al finalizar la ceremonia, el presidente de Colombia se dirigió a la ciudadanía, siendo este su último discurso al pueblo como mandatario previo a entregar el cargo a Abelardo De La Espriella, quien asumirá el rol a partir del 7 de agosto.

Petro comentó sobre lo que sería su última orden a la Fuerza Pública antes de dejar su cargo, afirmando que en el transcurso de su mandato se llegó a aumentar los ingresos de los soldados y agentes del país.

“El mensaje es claro, lo que le he dicho a la Policía, al Ejército, a las armas de la Nación, a quienes las portan, es, antes que nada, que nunca apunten sus armas al pueblo. Nunca. Lo que he tratado de enseñar a la Fuerza Pública de Colombia es, antes que nada, eso: que lo importante no es el valor y la tecnología del arma, sino la inteligencia del cerebro, y que si el cerebro es inteligente, apunta donde debe ser, y que si el cerebro es embrutecido, apunta al pueblo donde no debe ser”, comentó.